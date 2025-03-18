إنتر ميامي يعلن تفاصيل إصابة ميسي وغيابه عن منتخب الأرجنتين

اعلن نادي إنتر ميامي تفاصيل إصابة ليونيل ميسي، خلال مشاركته أمام أتالانتا يونايتد، والتي أدت إلى استبعاده من قائمة الأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2026 .

إصابة ميسي مع إنتر ميامي

أوضح إنتر ميامي في بيانه، طبيعة إصابة النجم الأرجنتيني قائلًا: “خضع ميسي لفحص بالرنين المغناطيسي صباح الإثنين لتقييم مدى الألم في منطقة العضلة المقربة، والذي عانى منه خلال مباراة أتالانتا يونايتد”.

وأتم: “أكدت نتائج الفحص وجود إصابة طفيفة في العضلة المقربة (الفخذ)، وستُحدد مدى جاهزيته للمشاركة في المباريات وفقًا لتقدمه واستجابته للعلاج”.