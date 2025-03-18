اللي هيجاوب يبقى شاطر..حمادة هلال يسخر من مسابقات المسلسلات والبرامج

نشر الفنان حمادة هلال منشورا ساخرا عن فكرة المسابقات التي تقدم خلال المسلسلات والبرامج.

وكتب حمادة هلال على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: “مسابقة: حلقة بكرة من المداح هسألكوا فيها سؤال مهم واللي هيركز ويجاوب صح هيبقى شاطر ان شاء الله ”.

تصريحات حمادة هلال عن مسلسل المداح

أقام الفنان حمادة هلال وصناع مسلسل المداح مؤتمر صحفي مساء اليوم في ختام تصوير العمل الرمضاني.

وقال حمادة هلال إنه لم يعلن أن الموسم الخامس هو الأخير من المداح مشيرا إلى أنه احترم تصريحات المنتج صادق الصباح ورؤيته في هذا الشأن.

وعبر حمادة هلال عن أمنيته لتقديم حتى 100 جزء من مسلسل وشخصية المداح وقد يقدمها في عمل سينمائي.

وكشف حمادة هلال عن استعداده لتقديم أعمال سينمائية خلال الفترة المقبلة بعد غياب.

وقال حمادة هلال إن الحديث عن الطلاسم جاء نتيجة أعداء النجاح وأن لجان السوشيال ميديا مسخرون للتقليل من هذا النجاح.

وأشار حمادة هلال إلى أن الأذى من الطلاسم يؤثر على الفنان قبل المشاهد وأنا قرأت كثيرا في هذه الأمور للاطمئنان.

كما كشف حمادة هلال عن وجود ٢ شيوخ في مواقع التصوير لمساعدته على إجادة قراءة القرآن ومشاهدة فريق العمل.