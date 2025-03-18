أسوان فى 24 ساعة.. تجهيز وفرش لمستشفيات نصر النوبة والسباعية.. وحملات لضبط الأسعار

أحداث متنوعة شهدتها محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الاثنين الموافق 17/3/2025.

فقد أعطى اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بمديرية الصحة والهيئة العامة للرعاية الصحية بسرعة الإنتهاء من تجهيز وفرش مستشفيات نصر النوبة والسباعية ، وإنهاء الإجراءات الإدارية الخاصة بهما ليتم تشغيلهما ودخولهما الخدمة بما يساهم فى توفير الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالجودة العالية .

أنشطة وفعاليات متنوعة

وكلف المحافظ بأن يتم تحقيق التكامل بين مديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد سعيد ، وفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بقيادة الدكتور محمد عبد الهادى لإستكمال إجراءات نقل تبعية المستشفيات من المديرية إلى الهيئة.

https://www.elbalad.news/6516153

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان عبر تقنية الفيديو كونفرانس من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة الحملات التموينية المكثفة التى تم تنظيمها بالتعاون بين مفتشى ومسئولى مديرية التموين والغرفة التجارية ، فضلاً عن رؤساء المراكز والمدن لضبط الأسعار داخل الأسواق.

https://www.elbalad.news/6516147

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان قيام مديرية التضامن الإجتماعى بمواصلة تقديم سلسلة المساعدات المادية والإجتماعية بالتعاون مع مختلف المؤسسات الخيرية والجمعيات الأهلية من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين والمحتاجين .

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الجهود المبذولة من أجل تقديم المزيد من الدعم والمساعدات المادية مع توسيع قاعدة التكافل الإجتماعى لتصل لأكبر عدد من الأهالى ومراعاة الإلتزام بالنزاهة والشفافية في التوزيع من أجل إضفاء البسمة على وجوه البسطاء وتوفير المتطلبات والإحتياجات الأساسية للأسر المستحقة بمختلف القرى والمدن .

https://www.elbalad.news/6516158

تشهد محافظة أسوان تنظيم سلسلة من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية بقصور وبيوت ومكتبات الثقافة بمدن ومراكز المحافظة ضمن البرامج المتنوعة التى يتم تنفيذها من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة على مدار شهر رمضان المعظم .

ويتم تنظيم الفعاليات والأنشطة تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان .

https://www.elbalad.news/6516163