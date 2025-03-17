محافظ أسوان يتابع الحملات التموينية وضبط الأسعار خلال شهر رمضان

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تابع محافظ أسوان الدكتور إسماعيل كمال عبر تقنية الفيديو كونفرانس من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة الحملات التموينية المكثفة التي تم تنظيمها بالتعاون بين مفتشي ومسئولي مديرية التموين والغرفة التجارية ، فضلاً عن رؤساء المراكز والمدن.



ووجه المحافظ - وفقا لبيان المحافظة اليوم /الاثنين/- بمواصلة تشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومحلات السلاسل التجارية بصفة مستمرة وذلك بواسطة اللجان المشتركة من جهاز حماية المستهلك والصحة والبيئة والتموين بالتعاون مع الجهات المختصة بحيث يتم تنظيم الحملات الصباحية والمسائية لضبط أي مخالفات والضرب بيد من حديد على أى محاولات للإحتكار وزيادة الأسعار.



وكلف المحافظ بأن يتم بالتوازي التأكد والاطمئنان من صلاحية وجودة السلع المختلفة للاستهلاك الآدمي للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، فضلاً عن مواصلة ضخ الكميات اللازمة لأسطوانات البوتاجاز مع متابعة منظومة الخبز خلال الشهر الكريم بما يصب فى صالح المواطنين.