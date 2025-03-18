تغريم نجمي الأهلي والزمالك للطائرة بعد تجاوزات قمة الدوري الممتاز

أعلن اتحاد الكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر، القرارات الإنضباطية الخاصة بمباراة الجولة الأولى من نصف نهائي الدوري الممتاز والتي أقيمت على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وأكد الاتحاد في بيانه أنه كان يسعى دائمًا لعودة الجماهير حيث أنهم عصب الحياة الرياضية وروح المباريات.

وأضاف البيان أن مباريات كأس السوبر المصري وقبل نهائي الدوري الممتاز للرجال شهدت أحداثًا ومشاحنات على مستوى اللاعبين والجماهير أسفرت عن تلفيات كبيرة في صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر والتي احتضنت هذه اللقاءات.

وبناءً على ما سبق وبعد الاطلاع تقارير حكام المباريات ورئيس اللجنة العليا للحكام بالاتحاد "الحكم العام" ورئيس اللجنة العليا للمسابقات وشئون اللاعبين "المراقب العام للمباراة".

فقد قرر مجلس إدارة الاتحاد القرارات التالية:

1 - إقامة مباريات الدوري الممتاز رجال والمقرر لها يوم الثلاثاء 18 مارس والأربعاء 19 مارس الجاري على مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بدون حضور جماهيري.

2 - معاقبة محمد مصطفى كامل عيسى "لعبة" لاعب الزمالك بغرامة مالية قدرها 250 آلف جنيه "مائتين وخمسون ألف جنيهًا"، عما بدر منه تجاه جماهير النادي الأهلي خلال مباراة الأحد الموافق 16 مارس الجاري بقبل نهائي بطولة الدوري الممتاز، وإنذاره بالشطب في حالة تكرار ذلك مستقبلًا.

3 - معاقبة مصطفى جابر عبد السلام لاعب الأهلي بغرامة مالية قدرها 100 آلف جنيه "مائة ألف جنيهًا"، عما بدر منه تجاه جماهير نادي الزمالك خلال مباراة الأحد الموافق 16 مارس الجاري بقبل نهائي بطولة الدوري الممتاز، وإنذاره بالشطب في حالة تكرار ذلك مستقبلًا.

4 - توقيع غرامة مالية على جماهير النادي الأهلي قدرها 100 آلف جنيه "مائة ألف جنيهًا"، عما بدر منها خلال المباريات.

5 - توقيع غرامة مالية على جماهير نادي الزمالك قدرها 100 آلف جنيه "مائة ألف جنيهًا"، عما بدر منها خلال المباريات.

6 - مخاطبة نادي الزمالك بسداد كافة تكاليف التلفيات الخاصة بمدرجات جماهير نادي الزمالك خلال المباريات والمقدرة بتقرير مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بمبلغ 223.50 جنيهًا "مائتين وثلاثة وعشرين ألف وخمسمائة جنيهًا.

7 - مخاطبة النادي الأهلي بسداد كافة تكاليف التلفيات الخاصة بمدرجات جماهير النادي الأهلي خلال المباريات والمقدرة بتقرير مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بمبلغ 145.000 جنيهًا "مائة وخمسة وأربعين ألف جنيهًا.

8 - إحالة شكوى النادي الأهلي وشكوى نادي الزمالك إلى اللجنة العليا للسمبقات وشئون اللاعبين بالاتحاد.