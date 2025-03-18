المصري يختتم استعداداته لمواجهة زد في كأس عاصمة مصر

يختتم فريق المصري اليوم تحضيراته لمواجهة زد، في الجولة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر، والمقرر إقامتها مساء غدٍ الأربعاء على استاد السويس الجديد.

ويخطط الجهاز الفني بقيادة التونسي أنيس بوجلبان لمنح بعض اللاعبين البدلاء فرصة المشاركة في البطولة، وفقًا لظروف كل مباراة، بهدف تقييم مستواهم.

ويغيب عن اللقاء الثلاثي الدولي أحمد عيد، خالد صبحي، والبنيني سامادو أتدجيكو، بعد انضمامهم إلى منتخباتهم الوطنية. في المقابل، يخضع الثلاثي كريم بامبو، مصطفى أبو الخير، ومحمد هاشم لاختبارات طبية لتحديد مدى جاهزيتهم للمشاركة، حيث يعاني بامبو من تمزق في العضلة الخلفية، بينما يشكو أبو الخير من إصابة في الكاحل، فيما تعرض هاشم لإصابة عضلية، مما أدى إلى غيابهم عن مواجهة بيراميدز السابقة.

وكان المصري قد تعادل سلبيًا أمام بيراميدز في الجولة الأولى من الدور الثاني للدوري، ليحتل المركز الرابع برصيد 31 نقطة بعد 18 مباراة، حيث حقق 8 انتصارات وتعادل في 7 مباريات وخسر 3 لقاءات، مسجلًا 17 هدفًا، واستقبلت شباكه 11 هدفًا.