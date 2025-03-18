مصرع عامل تحت عجلات القطار فى أسوان

لقى عامل مصرعه نتيحة تعرضه لدهس تحت أسفل عجلات القطار فى أسوان، وتم نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة العمومية.

وقد صرحت النيابة العامة بدفن جثة عامل لقي مصرعه دهسا أسفل عجلات القطار في أسوان، أثناء عبوره شريط السكة الحديد.

دهس قطار

وكانت الأجهزة المعنية فى أسوان تلقت بلاغاً يفيد بوقوع حادث اصطدام قطار بشخص على شريط السكة الحديد أمام منطقة الألبان بالقرب من محطة قطارات كوم أمبو.

تفاصيل الواقعة

وعلى الفور، انتقلت سيارة الإسعاف والأجهزة المعنية إلى موقع البلاغ ، وتبين أنه أثناء عبور عامل شريط السكة الحديد أمام منطقة الألبان تصادف مرور القطار المتجه إلى أسوان ليصطدم به القطار ليلقى مصرعه.

وتبين أن الجثة لشاب يدعى "أحمد. ر" 22 سنة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة كوم أمبو تحت تصرف النيابة، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وكان قد تعرض 5 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم نتيحة وقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل بقرية الشراونة بمركز إدفو شمال أسوان ، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وترجع التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل عند قرية الشراونة بمركز إدفو شمال المحافظة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وبانتقال الجهات المختصة إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفع آثاره من الطريق لتيسير الحركة المرورية أمام المارة.

وجرى نقل جميع المصابين بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى أسنا التابعة لدائرة محافظة الأقصر نظرًا لقربها من مكان الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة .

فيما تعرض شخص للإصابة فى مناطق متفرقة بالجسم نتيحة وقوع انفجار للغم، أثناء تنقيبه على الذهب فى منطقة جبلية بمركز إدفو شمال أسوان ، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية.