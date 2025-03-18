قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدير مستشفيات غزة: الاحتلال ارتكب مج.ازر في جميع مناطق القطاع
تعذر وصول عدد كبير من الشـ.ـهداء إلى مستشفيات غزة
مجزرة إسرائيلية.. ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينين لأكثر من 330
أسعار الدواجن والبيض والبط اليوم الثلاثاء 18 مارس
هيئة عائلات الأسرى الاسرائيليين: مصدومون لأن الحكومة اختارت التخلي عنهم
بمجموع مختلف ومواد أكثر.. السماح لهؤلاء الطلاب بأداء امتحانات الثانوية العامة بالنظام القديم
أذان المغرب اليوم 18 رمضان.. اعرف مواعيد الإفطار في 50 مدينة
سقوط 342 شهيدا بينهم 179 بمدينة غزة وشمالي القطاع
أخبار العالم | تصعيد خطير في غزة .. إسرائيل تخرق وقف إطلاق النار .. اغتيال قياديين في حماس
هل يجوز تأخير صلاة التراويح إلى قبل الفجر؟ أمين الفتوى يوضح
المعاينة تكشف تفاصيل حريق أكشاك مزلقان منشأة ناصر
4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مصرع عامل تحت عجلات القطار فى أسوان

اسعاف - ارشيفية
اسعاف - ارشيفية
محمد عبد الفتاح

لقى عامل مصرعه نتيحة تعرضه لدهس تحت أسفل عجلات القطار فى أسوان، وتم نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة العمومية. 

 وقد صرحت النيابة العامة بدفن جثة عامل لقي مصرعه دهسا أسفل عجلات القطار في أسوان، أثناء عبوره شريط السكة الحديد.

دهس قطار

وكانت الأجهزة المعنية فى أسوان تلقت بلاغاً يفيد بوقوع حادث اصطدام قطار بشخص على شريط السكة الحديد أمام منطقة الألبان بالقرب من محطة قطارات كوم أمبو.

تفاصيل الواقعة 

وعلى الفور، انتقلت سيارة الإسعاف والأجهزة المعنية إلى موقع البلاغ ، وتبين أنه أثناء عبور عامل شريط السكة الحديد أمام منطقة الألبان تصادف مرور القطار المتجه إلى أسوان ليصطدم به القطار ليلقى مصرعه.

وتبين أن الجثة لشاب يدعى "أحمد. ر" 22 سنة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة كوم أمبو تحت تصرف النيابة، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

وكان قد تعرض 5 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم نتيحة وقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل بقرية الشراونة بمركز إدفو شمال أسوان ، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. 

وترجع التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل عند قرية الشراونة بمركز إدفو شمال المحافظة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة. 

وبانتقال الجهات المختصة إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفع آثاره من الطريق لتيسير الحركة المرورية أمام المارة.

وجرى نقل جميع المصابين بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى أسنا التابعة لدائرة محافظة الأقصر نظرًا لقربها من مكان الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة . 

فيما تعرض شخص للإصابة فى مناطق متفرقة بالجسم نتيحة وقوع انفجار للغم، أثناء تنقيبه على الذهب فى منطقة جبلية بمركز إدفو شمال أسوان ، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية.     

أسوان محافظة أسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طائرة الأهلي والزمالك

مباراة الأهلي والزمالك للكرة الطائرة غدا بدون جماهير.. وإيقاف نجمي الفريقين

موعد عيد الفطر 2025

الإجازة 5 أيام .. موعد عيد الفطر 2025 رسميا

ياسر ادريس رئيس اللجنة الأولمبية

رئيس اللجنة الأولمبية: من حقنا البت في شكوى الأهلي

رسميًا.. تحديد أول أيام عيد الفطر المبارك وفقًا للحسابات الفلكية

رسميًا.. تحديد أول أيام عيد الفطر المبارك وفقًا للحسابات الفلكية

الاهلي والزمالك

الأهلي والزمالك .. حقيقة إعادة مباراة القمة بعد تدخل اللجنة الأولمبية

زيادة التموين الجديدة رسميًا.. بشرى سارة لـ10 ملايين مواطن

زيادة التموين الجديدة رسميًا.. بشرى سارة لـ10 ملايين مواطن

الرئيس عبدالفتاح السيسي

فين القطايف؟.. ماذا دار بين الرئيس السيسي والفنان سامح حسين | فيديو

موعد صلاة الجناة ومكان دفن الشيخ أبو إسحاق الحويني

موعد صلاة الجنازة ومكان دفن الشيخ أبو إسحاق الحويني

ترشيحاتنا

الزمالك

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في كأس مصر

مصطفى لعبة

هو فيه كدة.. إعلامي يعترض على اكتفاء اتحاد الكرة بتغريم لاعب الزمالك

حفل ختام دورة النقابة العامة للبنوك والتأمينات

نجوم الكرة يشاركون فى ختام دورة النقابة العامة للبنوك والتأمينات

بالصور

المضمضة بالزيت.. علاج سحري لرائحة الفم الكريهة وتبييض الأسنان

رائحة الفم
رائحة الفم
رائحة الفم

فيديو

مديرية أمن القاهرة

أمن القاهرة يوضح حقيقة فيديو الاعتد.اء على شاب بحلوان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسالة تقوية وتشجيع: ذكريات خالدة وحب متجدد

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الناس بالناس

د. محمد بشاري

محمد بشاري يكتب: بناء الوعي الوطني.. الركائز والتحديات وآفاق المستقبل

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مو صلاح ومحمد رمضان والاستثمار الأجنبي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صواريخ رمضان

المزيد