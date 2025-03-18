طريقة عمل البيتيفور بالكوب: سر الطعم الرائع في خطوات بسيطة

طريقة عمل البيتيفور بالكوب، يعتبر البيتيفور من أشهر الحلويات التي يعشقها الكثيرون،كما أن البيتيفور واحد من أنواع البسكويت التي تتميز بطعمها الرائع وقوامها الهش.

هناك بعض الأسرار التي يجب أن نعرفها للحصول على النتيجة المثالية، لكن هل تودين إكتشاف طريقة عمل بيتيفور مثالي، من اختيار المكونات بعناية وبطريقة سهلة، إليكم طريقة عمل البيتيفور بالكوب للشيف داليا عادل.

طريقة عمل البيتيفور بالكوب

ممنوع استخدام البيكنج بودر في مكونات وطريقة عمل البيتيفور .

الضرب الجيد للزبدة والسكر مع بعض هو السر في الحصول على بيتيفور هش وجميل.

استخدام خامات جيدة، كما يمكن استخدم زبدة وشوكولاتة ذات جودة عالية للتمتع بمذاق مميز.

في طريقة عمل البيتيفور لا بد من استخدم سكر بودرة مش حبيبات سكر.

في الجو الحار، يقلل معلقتين دقيق لكي تصبح العجينة تبقى طرية وسهلة في التشكيل.

للذوبان يمكن إضافة صفار بيضة أو اثنين، ليصبح مقرمش أكتر.

عند إضافة الدقيق، قوموا بالتحريك برفق، إلى أن تدمج المكونات مع بعضها البعض.

ممنوع إضافة أي سوائل للعجينة. يعني مفيش حليب أو ماء.

العجينة منعا لأن تصبح طرية بزيادة.



المقادير لطريقة عمل البيتيفور بالكوب

4 كوب دقيق خاص بالكحك والبسكويت

2 كوب زبدة

1 كوب سكر بودر

بيضة + صفار بيضة

فانيليا

نصف معلقة صغيرة خل (اختياري)

ذرة ملح

طريقة عمل البيتيفور بالكوب

تحضير الزبدة والسكر:

اخلطي الزبدة مع السكر البودرة جيدًا وفي وعاء كبير، باستخدام مضرب كهربائي حتى يصبح المزيج هشًا وخفيفًا.



إضافة البيض والفانيليا

أضيفي البيضة الكاملة وصفار البيضة إلى مزيج الزبدة والسكر واخفقيهم جيدًا حتى يتجانسوا تمامًا.

طريقة عمل البيتيفور بالكوب



إضافة المكونات الجافة

قومي بنخل الدقيق مع رشة الملح. ثم أضيفيهم إلى خليط الزبدة تدريجيًا، واخلطي المكونات برفق باستخدام ملعقة خشبية أو يدك، مع تجنب العجن.

إضافة الخل (اختياري)

أضيفيه الآن وقومي بالتحريك جيدًا.

تحضير العجينة، وذلك في حال استخدام الخل،

ستلاحظين أن العجينة تكون طرية نوعًا ما، وهي الطريقة المثالية للبيتيفور القمع. احرصي على ألا تضيفي أي سوائل إضافية للعجينة.

تشكيل البيتيفور:

باستخدام قمع البيتيفور أو كيس الحلواني، قومي بتشكيل العجينة على هيئة دوائر أو أشكال حسب رغبتك. يمكنكِ تزيينها بشوكولاتة أو سكر بودرة حسب الذوق.

الخبز:

ضعي قطع البيتيفور على صينية فرن مبطنة بورق زبدة، ثم اسخني الفرن مسبقًا على حرارة 170 درجة مئوية، وإخبزيها لمدة 10-15 دقيقة أو حتى يصبح لونها ذهبيًا فاتحًا.

التقديم

يمكنك تقديمة مع كوب من الشاي أو القهوة وتمتعي بمذاقه الرائع،بعد أن يبرد البيتيفور،