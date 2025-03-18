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تحريات نهائية واعترافات.. التحقيق مع 5 ملثمين نفذوا سطوا مسلحا على جواهرجي بالمهندسين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تحريات نهائية واعترافات.. التحقيق مع 5 ملثمين نفذوا سطوا مسلحا على جواهرجي بالمهندسين

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية تحقيقات موسعة مع 5 متهمين نفذوا جريمة سطو مسلح على محل جواهرجي بمنطقة المهندسين بالعجوزة. 

وطلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية النهائية حول الجريمة وملابساتها وباشرت التحقيق مع المتهمين الذين سردوا تفاصيل خطتهم وتنفيذهم لها وصولا للحظة إلقاء القبض عليه. 

ونجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في إلقاء القبض على 5 متهمين نفذوا سطوا مسلحا على محل جواهرجي بمنطقة المهندسين بالعجوزة وتم استعادة المسروقات بعد مرور 5 أيام على وقوع الجريمة.

وتلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث سطو مسلح على محل جواهرجي في منطقة المهندسين دائرة قسم شرطة العجوزة، وجه اللواء سامح الحميلي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال إلى مسرح الواقعة وفحص البلاغ. 

انتقلت قوة أمنية من مباحث العجوزة إلى مسرح البلاغ وتبين دخول مسلحين ملثمين الى محل جواهرجي شهير بداخله 3 خزائن ضخمة تحتوي على كميات من المشغولات الذهبية ومبالغ مالية وأن المتهمين هددوا عمال المحل بالأسلحة التي يحملونها واستولوا على مبالغ مالية قاربت على 300 ألف جنيه وكمية من المشغولات الذهبية تحت تهديد السلاح ثم فروا هاربين. 

نجحت مباحث الجيزة من خلال التقنيات الحديثة في تحديد هوية المتهمين وتم القاء القبض عليهم وإعادة المجوهرات والأموال المسروقة، تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق. 

جواهرجي المهندسين سطو مسلح النيابة العامة الجيزة

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