تداول 41 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

ذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أن الميناء استقبل 16 سفينة وغادرته 7 سفن خلال الـ24 ساعة الماضية، فما بلغ إجمالي عدد السفن التي تم التداول عليها 41 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 36601 طن شملت 6575 طن يوريا، و11237 طن أسمنت معبأ، و3606 أطنان كلينكر، و2480 طن علف بنجر و12703 أطنان بضائع متنوعة.

وأضاف أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 34258 طنًا شملت 9000 طن ذرة، و1791 طن خشب زان، و10238 طن قمح، و3381 طن حديد و9848 طن خردة، فيما بلغت حركة الصادر من الحاويات 526 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الواردة 53 حاوية مكافئة، وبلغ عدد الحاويات الترانزيت 1767 حاوية مكافئة.

وتابع أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح وصل لـ136730 طنًا، فيما بلغ رصيده بمخازن القطاع الخاص 76286 طنًا، كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1314 طن قمح متجهًا إلى صوامع شبرا، فيما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 6058 حركة.

