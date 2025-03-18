مختار غباشي: الوضع داخل غزة في منتهى الخطورة

تحدث مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية، عن تفاصيل الهجوم الإسرائيلي على غزة فجر اليوم.

وقال خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد إن عودة الحرب في غزة كان متوقعًا ولكن ليس بهذه الوتيرة التي حدثت فجر اليوم وارتقى بسببها أكثر من 356 شهيدًا.

ولفت إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تفرض حصارًا خانقًا على قطاع غزة خلال الفترة الأخيرة وأغلق جميع المعابر ما يجعلنا أمام وضع مأساوي يتطلب تحركًا إقليميًا ودوليًا.

وأكمل: نحن أمام وضع في منتهى الخطورة لأن هناك أكثر من 100 طائرة حلقت بعد منتصف الليل فوق سماء غزة وكأنها تحارب دولة وتقصف المدنيين.

وشدد على أن التصعيد الأمريكي في اليمن أغرى نتنياهو كي يهب بهذا الشكل لضرب المدنيين في الخيام والعراء بغزة؛ حيث إنه لم يستهدف أماكن تركيزات عسكرية.