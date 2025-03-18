عبدلله السعيد مستمر مع الزمالك موسمين إضافيين.. تفاصيل

كشف الاعلامي عمرو الدرديري عن مدة استمرار نجم الزمالك عبدلله السعيد مع الفريق .

و دكتب الدرديري :الأسطوره عبدالله السعيد يستمر مع الزمالك موسمين إضافيين.

يستعد فريق الكرة الاول بنادي الزمالك لـ مواجهة الجونة بكأس عاصمة مصر، غداً الأربعاء على استاد القاهرة الدولى

تضم مجموعة الزمالك فى كأس عاصمة مصر كل من الجونة وبتروجت ومودرن سبورت وسموحة، ولم يلعب الزمالك فى الجولة الأولى نظرا لتواجد 5 فرق في المجموعة.

ويتصدر الجونة المجموعة برصيد 3 نقاط بالتساوى مع بتروجت بعد الفوز على مودرن سبورت وسموحة.



موعد مباراة الزمالك أمام الجونة فى كأس عاصمة مصر

يواجه الزمالك نظيره الجونة فى التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة غدا الأربعاء على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

وتخطى الزمالك عقبة سموحة فى دور الثمانية لبطولة كأس مصر برباعية مقابل هدفين، ليضرب موعداً مع سيراميكا كليوباترا فى نصف نهائى البطولة.