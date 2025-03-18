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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إسرائيل: عودة العمليات العسكرية في غزة تم بالتنسيق الكامل مع واشنطن

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

قال المتحدث الرسمي باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليوم إن استئناف العمليات العسكرية في قطاع غزة تم بعد تنسيق كامل مع الولايات المتحدة الأمريكية. 

في سياق متصل، نقلت شبكة سي إن إن عن مفاوض إسرائيلي سابق تأكيده أن تجدد الغارات الإسرائيلية على غزة يعد دليلاً على فشل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الوفاء بوعده بإنهاء الحرب وتحقيق السلام في المنطقة. 

وأضاف المفاوض الإسرائيلي السابق أن استئناف الحرب في غزة يمثل "حكمًا بالإعدام" على الرهائن الأحياء الذين ما زالوا محتجزين هناك. 

وأوضح أن استمرار العمليات العسكرية يهدد حياة هؤلاء الرهائن ويجعل أي فرصة للتفاوض أو للإفراج عنهم ضئيلة للغاية.

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