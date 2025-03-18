بعد أنباء عن اهتمام الزمالك به.. من هو جمال حركاس مدافع الوداد المغربي؟

ارتبط اسم لاعب الوداد المغربي جمال حركاس بالإنضمام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وتوجه عدد كبير من الأندية المصرية وعلى رأسها الأهلي والزمالك في السنوات الأخيرة لضم عدد من لاعبي الدوري المغربي وشمال أفريقيا بعد تألقهم في أنديتهم.

وكشفت مصادر عن اقتراب جمال جمال حركاس قائد الوداد الرياضي، ومدافع منتخب المغرب الأول، من مجاورة محمود بنتايك.

من هو جمال حركاس:

جمال حركاس مدافع ويمكن توظيفه في اي مكان بالدفاع حتى الظهيرين

من مواليد 1995 وانضم مبكرا لفريق مولودية وجدة في 2015

في 2020 حصل على أول استدعاء من جانب منتخب المغرب للمحليين وبعدها انضم لفريق الرجاء المغربي في 2021

لكن موسمين فقط وفسخ جمال عقده مع الرجاء المغربي وانتقل لفريق الوداد

لعب جمال رفقة الوداد المغربي 24 مباراة وسجل هدفين وصنع هدف