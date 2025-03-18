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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رامز جلال يضرب ستيفاني عط الله في نهاية مقلب إيلون مصر

رامز جلال
رامز جلال
عادل نصار

وقعت النجمة اللبنانية ستيفاني عطا الله، ضحية رقم 18 لبرنامج «رامز أيلون مصر» الذي يقدمه الفنان رامز جلال من خلال شاشة MBC مصر، والتي من المفترض أن تكشف خلالها عن الكثير من التفاصيل حول حياتها الخاصة والفنية مع تصدرها المشهد في الفترة الأخيرة.

ضرب الفنان رامز جلال، النجمة اللبنانية ستيفاني عطا الله، في الكتف، في سبيل الهزار، بعد انتهاء المقلب.

وقال رامز جلال، إن "ستيفاني عطا الله جاية من بلد الفيلر والبوتوكسات لكن تشوفها متلاقيهاش رافعة شفة.. مش لازم تبقي كيرفي الموضة المعصعصات".

وأضاف رامز جلال، إن "مشكلتي مع استيفاني عطا الله أنها متحررة زيادة عن اللزوم وكل شوية بتنزل صور بالميوهات.. جميلة جميلات لبنان اللي معقدة الرفيعين والتخان".

حلقة جديدة من رامز إيلون مصر الليلة

وكشف رامز جلال، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، عن الضحية رقم 18 لـ «رامز أيلون مصر»، قائلا: «حلقة جديدة من رامز إيلون مصر الليلة، ضيف اليوم في مواجهة مقلب رامز إيلون مصر… هل يتحمل الصدمة؟».

وأضاف: «تعرض الحلقة بعد أذان المغرب مباشرةً بتوقيت مصر حوالي الساعة 6:00 مساءً، وبتوقيت مكة المكرمة في تمام الساعة 7:00 مساءً على أم بي سي مصر، وللي فاته العرض، يقدر يشوف الحلقة كاملة على شاهد!».

ومن ضحايا برنامج «رامز إيلون مصر» في رمضان 2025 فيفي عبده وأحمد العوضي وأحمد فهمي والفنان حسام حبيب، ونور إيهاب، وإلهام شاهين، ومحمد عبدالرحمن «توتا» ومصطفى غريب ومصطفى أبوسريع ومحمد رجب ونور النبوي، بالإضافة إلى الإعلامي شريف عامر.


 

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