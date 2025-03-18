أبرزهم أمير رمسيس.. تعرف على القائمة الكاملة للجنة تحكيم مهرجان تطوان

تقام الدورة الثلاثين من مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط خلال الفترة من ٢٦ أبريل حتى ٣ مايو المقبل ، ومن المقرر ان يشارك فيه عدد من الأفلام المتميزة.

لجنة تحكيم الدورة الثلاثين من مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط

وفي هذه الدورة سيترأس لجنة تحكيم الأفلام الروائية والوثائقية الطويلة المخرج الإيطالي دانييلي لوكيتي والذى اشتهر بأعماله المميزة فى السينما الإيطالية منذ الثمانينيات رئيسا للدورة الثلاتين بجانب المخرجة المغربية أسماء المدير والمخرجة البرتغالية إيسابيل ماتشادو بالإضافة للمخرج المصري والمدير الفني لمهرجان الجونة أمير رمسيس.

جوائز مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط

وفى هذه الدورة يتنافس ١٠ أفلام طويلة تشارك فى الدورة الثلاثين من مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط على جائزة “تمودا” وهى الجائزة الكبري للمهرجان وجائزة لجنة التحكيم محمد الركاب وجائزة عز الدين مدور للعمل الأول وجائزتي احسن ممثلة واحسن ممثل.