خالد الجندي: كل إنسان عنده بيتان في الآخرة

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن مفهوم الميراث في الآخرة يحمل معنى عميقًا قد يغيب عن أذهان كثيرين، مشيرًا إلى أن كل إنسان يمتلك في الدار الآخرة بيتين: أحدهما في الجنة والآخر في جهنم.

وأوضح الشيخ الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن الإنسان إذا اجتهد في الطاعات وأعمال الخير، فإنه يرث بيت الجنة، بينما ينتقل البيت الذي كان مخصصًا له في النار إلى أحد أهل جهنم، ليصبح لديه بيتان في النار، مستدلًا بقوله تعالى: "أُو۟لَـٰئِكَ هُمُ ٱلْوَٰرِثُونَ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ"، موضحًا أن أهل الجنة يرثون الأماكن التي حُرِم منها أهل النار بسبب أعمالهم.

وتابع الشيخ الجندي: "كل واحد فينا عنده بيتين، بيت في الجنة وبيت في النار، وأنت وحدك من يقرر أيهما سيحتفظ به! فمن اجتهد في الخير ضمن بيته في الجنة، ومن أعرض عن الطاعة خسر بيته في الجنة وورث بيتًا آخر في جهنم.. فماذا ستختار؟".

