نصائح ذهبية لمرضى القلب في رمضان.. صيام آمن وصحة أفضل

قالت الدكتورة سوزان فؤاد سليمان، أستاذة التغذية العلاجيه بقسم التغذية وعلوم الأطعمة – المركز القومى للبحوث، إن صيام شهر رمضان وما يترتب عليه من تغيير في نظام تناول الطعام والسلوك المعيشي خلال مدة 30 يوماً، فترة الشهر الفضيل، ولعدد ساعات تصل إلى 13 ساعة، الأمر الذي يترتب عليه تغييرات فسيولوجية وحيوية في جسم الإنسان، بسبب طول وانتظام هذه الفترة.

بعض النقاط والنصائح لمرضى ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب كالآتي:

- صوم مريض ضغط الدم في رمضان

الصيام آمن على مرضى ارتفاع ضغط الدم المضبوط بالعلاج الدوائى ولا يوجد مضاعفات على الكلى أو العين أو المخ.

لصيام صحي لمريض ضغط الدم:

- تجنب الأطعمة الغنية بالأملاح والدهون.

- تناول مشتقات الحليب لأنّ الكالسيوم ينظم ضغط الدم.

- الإكثار من تناول الخضروات والفواكه لأنّها غنية بالبوتاسيوم الذي يتحكم بضغط الدم المرتفع.

- الاقلال من النشويات كالأرز والخبز الأبيض، واستبدالها بالحبوب الكاملة مثل البرغل والفريك والخبز البلدى، لاحتوائها على الألياف الغذائية والمغنيسيوم والبوتاسيوم، اللذان يساهمان في خفض ضغط الدم.

- الإكثار من تناول البقوليات كالحمص، والفول، والبازلاء، والفاصولياء.

- الحرص على تناول السمك المشوي مرتين في الأسبوع على الأقل لاحتوائه على الأحماض الدهنية أوميجا3، كالسردين والماكريل.

- الإقلاع عن التدخين نهائيا، لأنّه يرفع الضغط بمقدار 20 ملليمتراً زئبقي على الأقل، كما يزيد احتمالات الإصابة بالجلطات القلبية والدماغية.

- إضافة الثوم إلى الأطعمة يخفض ضغط الدم، مع العلم أنّ أكله نيئاً أكثر فائدة.

- تناول المكسرات غير المملحة.

- ممارسة التمارين الرياضية كالمشي وصلاة التراويح.

- الحد من استهلاك الملح والاطعمة الغنية بالملح مثل: الجبن الرومي والجبن القديمة والمش والزيتون والمخللات والأطعمة المدخنه والمعلبات الجاهزة والكاتشب والهامبورجر والصوص الجاهز مثل صويا صوص والباربيكيو والأسماك المملحة كالفسيخ والرنجه والملوحة ومكعبات الشوربة والسجق والمكسرات المملحة والمقرمشات والمكرونة سريعة التحضير.

- إذا شعرت بالجوع تناول حفنة من المكسرات الغنية بالمعادن التي تساهم في خفض ضغط الدم المرتفع حيث يعتبر تناول كمية صغيرة من المكسرات غير المملحة يومياً جزءا هاما من العلاج الغذائي لضغط الدم المرتفع.

- تناول الفواكه المجففة مثل القرصيا والزبيب أو العنب المجفف والمشمشية و لكن بكميات قليلة او تناول الفواكه الطازجة.

• يسمح لمرضى الشرايين التاجية المزمنة وحالتهم الصحية مستقرة وكفاءة القلب جيدة، ونؤكد على المرضى بضرورة المتابعة مع الطبيب المعالج.

ممنوع الصيام فى حالات

• الذبحة الصدرية الحادة وجلطة القلب الحديثة

• ضعف كفاءة عضلة القلب.

• ضيق الصمام الاوروطى مما يسبب اعراض اختلال نبضات القلب.

صيام مريض القلب:

اهم شئ عدم ملء المعدة فجاءة وسريعا لتجنب إجهاد القلب وتناول عدة وجبات صغيرة بين الافطار والسحور. البدء وقت الإفطار بكوب عصير أو خشاف أو 3 تمرات ثم الانتظار عشر دقائق قبل تناول الشوربة والسلطة ثم بعد نصف ساعة طبق الخضار مع النشويات مثل الأرز أو المكرونة أو العيش ثم بعد نصف ساعة قطعة البروتين. ممكن أخذ قطعة حلوي صغيرة بحجم علبة الكبريت بعد ساعتين او الفاكهة لمريض القلب مع السكرى او السمنه . وهكذا حتي السحور والغرض من هذا النظام أخذ كمية صغيرة من الطعام على عدد كبير من الوجبات حتي لا يتم ملء المعدة سريعا بعد الإفطار.

يجب تجنب الإجهاد أثناء فترة الصيام والاهتمام بتناول الأدوية كما وصفها الطبيب المعالج. عند شعور المريض بدوخة وزغللة او تعرق او عدم تركيز يجب الإفطار فورًا.

شرب الماء والكركديه والدوم المنقوع والينسون والحلبة.

الأغذية المسموحة

• الخضروات خاصة الغنية بالألياف الذائبة الباذنجان – الكوسة – البامية – الخيار – الخس – الجزر – الطماطم – البروكلي – القرنبيط.

• البقول (الفول – اللوبيا – الفاصوليا والعدس).

• الفاكهة (جميع أنواع الفاكهة).

• الأسماك خاصة التونة – السلمون – السردين

• المكسرات الغير محمصة (اللوز – عين الجمل – البندق – السودانى)

• العيش البلدي والحبوب الكاملة مثل الفيشار – البلية – الشوفان

• اللبن – الزبادي - الجبن القريش او الجبن قليل الدسم.

• زيت الزيتون – الزيت الحار او الكتان – ويراعي عدم قدحها في النار.

• المشروم "عيش الغراب" - الأرانب – الفراخ - لحم البتلو

• الكاكاو الخام.