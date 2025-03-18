أحد مصابي انفجار أنبوبة غاز في مخبز حلوبات يلفظ انفاسه الأخيرة

لفظ شخص اخر انفاسه جراء وقوع حادث انفجار أسطوانة غاز داخل محل لصناعة الكنافة والقطائف بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية، مصرعه متأثرًا بإصابته التي لحقت به ليرتفع عدد المتوفين لـ2 وإصابة 17 أخرين.



ولفظ أحمد سعد الشبراوي، ومقيم قرية ميت لوزة مركز المنصورة مصرعة بعد 4 أيام من إيداعة بمركز جراحات الحروق والتجميل بجامعة المنصورة، ليلحق بالضحية الأولى خالد السيد أحمد صالح، ومقيم قرية المالحة

و قدم اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية التعازي والمواساة لأسرة المتوفي الثاني ، الذي توفى اليوم، وأكد على توفير كافة سبل الرعاية الاجتماعية لأسرته، وتوفير جميع أوجه الدعم المعنوي والمادي للأسرة الكريمة.

ووجه محافظ الدقهلية للتضامن الاجتماعي بالانتقال إلى أسرة الفقيد وصرف مبلغ 25 الف جنيه كتعويض وتوفير جميع احتياجاتهم اللازمة.



يذكر ان من بين المصابين حالتين جرى خروجهم من مستشفى الطوارئ لتماثلهم للشفاء، وحالة تم خروجها بناءا على رغبتها، وحالة واحدة غير مستقرة، وباقي 11 من المصابين بحالة ما بين بسيطة ومتوسطة وسيتم خروجهم خلال أسبوع على الأكثر بعد الاطمئنان عليهم.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارايفيد بورود بلاغًا بانفجار بمحل مخبوزات لصناعة الكنافة والقطايف والمعجنات بشارع الاتوبيس القديم بالمنصورة ووجود عدة مصابين .



هرعت سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ وجري السيطرة علي النيران التي التهمت محتويات المحل وماكينات صنع الكنافة والقطائف وذلك قبل امتداد النيران الي باقي المحلات المجاورة.