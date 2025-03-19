إعلامية تهاجم رضوى الشربيني: صنعت نجوميتها على حساب الرجال|فيديو

علّقت الإعلامية أميرة عبيد على الجدل الدائم حول الإعلامية رضوى الشربيني، مؤكدة أن نجاحها لم يكن بسبب معاداتها للرجال كما يعتقد البعض، بل لأن الرجال أنفسهم كانوا سببًا في شهرتها.

وقالت أميرة عبيد خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر"المذاع على قناة الحدث اليوم،: "الكثيرون يرون أن رضوى تحرّض النساء ضد الرجال، لكنها في الحقيقة صنعت نجوميتها بفضل الرجال الذين دعموها وأعطوها الفرصة، كما أن فريق عملها يعتمد عليهم بشكل كبير."

وأضافت: "أنا واثقة أن رضوى الشربيني في حياتها الشخصية ليست ضد الرجال، لكنها اختارت هذا الأسلوب الإعلامي لأنه يحقق لها الانتشار والنجاح."

وأكدت أميرة عبيد أن الإعلام يجب أن يكون مسؤولًا، بعيدًا عن الإثارة أو الخطاب الحاد، مشددة على أهمية الموضوعية والمهنية في تقديم المحتوى الإعلامي.