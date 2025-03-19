غارات أمريكية على مبنى النادي الأهلي في الحديدة باليمن

أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين بشن غارات جوية استهدفت مخازن أسلحة لمليشيات الحوثي في مبنى النادي الأهلي بمدينة الحديدة اليمنية.

قصف الحوثيين

وفي وقت سابق ذكرت قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي أن قصفاً أمريكياً استهدف محافظتي صعدة وحجة في شمال غربي اليمن.

وأضافت "المسيرة" أن القصف الأمريكي استهدف منطقة طخية في مديرية مجز بمحافظة صعدة، كما استهدفت غارة أخرى منطقة بحيص في مديرية ميدي في حجة.

هجوم أمريكي على اليمن

وبدأت الولايات المتحدة هجومها على ميليشيات الحوثي في اليمن، السبت الماضي واستهدفت عددا من المواقع في أعقاب إعلان الحوثيين استئناف استهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر وبحر العرب.

وأعلن الحوثيين أن الهجوم الأمريكي أسفر عن مقتل 53 شخصا، وصرح مسؤولون أمريكيون بأن الضربات ستستمر أياماً، وربما أسابيع، إذا لم تتوقف هجمات الحوثيين على حركة الشحن في البحر الأحمر.