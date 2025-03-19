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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد حمدي يخضع لفحوصات طبية في دبي قبل العودة للزمالك

أحمد حمدي
أحمد حمدي
رباب الهواري

كشف الإعلامي خالد الغندور أن أحمد حمدي، لاعب الزمالك، يستعد للسفر إلى الإمارات لإجراء سلسلة من الفحوصات الطبية المتقدمة في أحد المراكز الطبية العالمية، وذلك في إطار برنامجه التأهيلي بعد الجراحة التي خضع لها مؤخرًا.

وأوضح الغندور، خلال حديثه في برنامجه “ستاد المحور”، أن هذه الفحوصات ستشمل قياسات دقيقة لتقييم حالة اللاعب الصحية ومدى تعافيه من الإصابة، لضمان استعداده للعودة إلى الملاعب دون أي مضاعفات.

وأشار إلى أن نتائج الفحوصات سيتم إرسالها مباشرة إلى الخبير الأجنبي الذي أجرى الجراحة لأحمد حمدي، ليقوم بتقييمها وتحديد الموعد الأنسب لعودة اللاعب إلى المشاركة في مباريات الزمالك.

وأكد الغندور أن الجهاز الفني للزمالك يترقب تقارير الخبير الطبي لاتخاذ القرار النهائي بشأن إدراج اللاعب في التدريبات الجماعية ومباريات الفريق، خاصة في ظل الحاجة إلى جاهزية جميع اللاعبين خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة النادي لتأهيل لاعبيه وفق أعلى المعايير الطبية العالمية، لضمان عودة أحمد حمدي إلى مستواه الطبيعي بأسرع وقت ممكن، دون التعرض لأي انتكاسات قد تؤثر على مسيرته مع الفريق.

ومن المنتظر أن تحدد الفحوصات الطبية مدى استجابة اللاعب للعلاج، وما إذا كان يحتاج إلى فترة تأهيل إضافية قبل العودة إلى الملاعب، أو إذا كان بإمكانه بدء التدريبات بشكل تدريجي استعدادًا للمنافسات المقبلة.

يُذكر أن أحمد حمدي انضم إلى الزمالك لتعزيز صفوف الفريق، ويعد أحد اللاعبين الذين يعول عليهم الجهاز الفني لتحقيق التوازن في وسط الملعب، وهو ما يجعل عودته إلى المشاركة أمرًا بالغ الأهمية للفريق الأبيض.

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