استشاري تغذية يحذّر من الجبن الرخيصة.. ويكشف أفضل الأنواع الصحية

أكد الدكتور مجدي نزيه، استشاري التغذية، أن الجبن يُعد من الأطعمة المفيدة لاحتوائه على نسبة عالية من البروتين والكالسيوم.

مخاطر تناول الجبن المصنوعة من الدهون النباتية

وأشار الدكتور نزيه، خلال لقائه في برنامج "أنا وهو وهي" على قناة صدى البلد، إلى أن تصنيع كيلوجرام واحد من الجبن الأبيض يتطلب حوالي 4 كيلوجرامات من الحليب، بينما يحتاج إنتاج الجبن الرومي إلى نحو 10 كيلوجرامات من الحليب، مما يفسر ارتفاع سعره.

وحذَّر الدكتور نزيه، من الأنواع الرخيصة، موضحًا أنها قد لا تحتوي على أي نسبة من اللبن الطبيعي، وتعتمد في تصنيعها على الدهون النباتية.

وشدّد نزيه، على أهمية شراء الجبن من مصادر موثوقة تخضع للرقابة الصحية، مشيرًا إلى أن الجبن الأسطنبولي والبراميلي من بين الأنواع الأكثر أمانًا، نظرًا لغناها بـ البروتين، الكالسيوم، الأحماض الأساسية، والدهون المفيدة.

مخاطر تناول الجبن المصنوعة من الدهون النباتية

كما قدّم نزيه، نصيحة لمن يرغبون في تقليل نسبة الملح في الجبن الأسطنبولي، حيث يمكن نقعها في ماء مغلي لمدة 5 ساعات مع تغطيتها جيدًا، موضحًا أن البروتين والدهون لا يذوبان في الماء، وبالتالي لا تتأثر القيمة الغذائية للجبن.

وأوضح نزيه، أن تناول الجبن المصنوعة من الدهون الحيوانية مفيد للصحة، بينما تعد الجبن المحتوية على دهون نباتية غير صحية حتى لو كانت مجانية.

مخاطر تناول الجبن المصنوعة من الدهون النباتية

كما أكد نزيه، أن الجبن الرومي خيار صحي طالما لم تظهر عليه نموات فطرية، لكنه حذر بشدة من الجبن المطبوخة، مثل: الجبن المثلثات والمربعات والشيدر المصري.

واختتم نزيه، أن الجبن المثلثات والمربعات والشيدر المصري تُصنع باستخدام السمن النباتي الذي يشكل أضرارًا جسيمة للجسم، قائلاً: "ما تاكلهاش لو ببلاش".