الزمالك يهزم الأهلي.. ومباراة فاصلة لتحديد الصاعد لنهائي دوري الكرة الطائرة

فاز الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بنادي الزمالك، بقيادة مديره الفني البرازيلي كارلوس شوانكي، على غريمه التقليدي الأهلي، الذي يقوده فنيًا فيرناندو مونزو، بنتيجة 3-1، في ثاني لقاءات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2024-2025.

وشهد اللقاء، الذي أقيم مساء الثلاثاء على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، ندية وإثارة كبيرتين بين الفريقين، قبل أن يحسمه الفارس الأبيض لصالحه.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "25-22، 20-25، 25-23، 25-23".

وبهذا الفوز، يعادل أبناء القلعة البيضاء النتيجة، بعد فوز المارد الأحمر في الجولة الأولى بنفس النتيجة.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مساء الأربعاء في المباراة الفاصلة لتحديد الفريق المتأهل إلى نهائي البطولة.

وكان بتروجت، بقيادة مديره الفني محمد مصيلحي، قد بلغ المباراة النهائية بعد تفوقه على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 3-0، في المباراة التي سبقت مواجهة القمة.

وصعد الأهلي إلى الدور نصف النهائي بعد فوزه على سموحة السكندري، فيما تغلب الزمالك على طلائع الجيش. أما بتروجت، فاقتنص تذكرة التأهل لنصف النهائي بعد فوزه على القناة، وأخيرًا تفوق الاتحاد السكندري على جاره سبورتنج.

وتقام الأدوار النهائية من دوري رجال الكرة الطائرة بنظام "بيست أوف ثري" (Playoff)، أي أن الفريق الفائز بمباراتين من أصل ثلاث يتأهل مباشرة إلى الدور المقبل، بينما تُلعب مباراة فاصلة في حال تعادل الفريقين في أول مواجهتين.

الجدير بالذكر أن الأهلي هو حامل لقب البطولة الماضية، بعد فوزه على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي أُقيم على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.