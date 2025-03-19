الإسماعيلي يستعد لمواجهة بيراميدز بفوز ودي على رواد العاشر

يُواصل فريق الإسماعيلي، بقيادة المدير الفني تامر مصطفى، استعداداته لمواجهة بيراميدز، وحقق فوزًا وديًا بثلاثة أهداف دون رد أمام فريق رواد العاشر.

وسجّل أهداف الدراويش كل من مروان حمدي، حسن صابر، وعمر القط، في مباراة أظهرت جاهزية الفريق قبل المواجهة المرتقبة.

موعد مباراة بيراميدز والإسماعيلي

يواجه الإسماعيلي نظيره بيراميدز يوم الأحد المقبل، في لقاء ينطلق عند التاسعة والنصف مساءً على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات.

مجموعة بيراميدز والإسماعيلي

يشارك الفريقان في المجموعة الرابعة، التي تضم أيضًا الاتحاد السكندري وحرس الحدود، في إطار منافسات كأس عاصمة مصر.

القناة الناقلة للمباراة

تُبث المباراة عبر قناة أون سبورت، التي تقدّم تغطية شاملة بحضور نخبة من المحللين الرياضيين، لتحليل الأداء الفني والتكتيكي للفريقين قبل وأثناء اللقاء.