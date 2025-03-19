مرتديًا واقي الوجه .. يحيى عطية الله يعود لتدريبات الأهلي

شهد مران الأهلي، الذي أقيم مساء الثلاثاء على ملعب مختار التتش، عودة الظهير الأيسر المغربي يحيى عطية الله للمشاركة بعد فترة غياب بسبب الإصابة، حيث ظهر مرتديًا واقي الوجه في إشارة إلى استعداده للعودة إلى المباريات.

وتعرض عطية الله للإصابة خلال مواجهة فريقه أمام سموحة يوم 7 يناير الماضي، وهي المباراة التي انتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد. وأسفرت الإصابة عن كسر مضاعف في عظام الوجه، مما استدعى خضوعه لجراحة تثبيت العظام وابتعاده عن الملاعب لعدة أسابيع.

وخلال الفترة الماضية، خضع اللاعب لبرنامج تأهيلي مكثف تحت إشراف الجهاز الطبي للنادي، حتى حصل على الضوء الأخضر للعودة إلى التدريبات الجماعية. وحرص الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر على متابعة حالته عن كثب، تمهيدًا لتجهيزه للمباريات المقبلة.

ويُنتظر أن يحدد الجهاز الفني بالتنسيق مع الطاقم الطبي موعد عودته الرسمية للمباريات، وفقًا لجاهزيته البدنية واستجابته للتدريبات. وتأتي عودته في توقيت مهم، حيث يسعى الأهلي لتعزيز صفوفه قبل الاستحقاقات المحلية والقارية المقبلة.

ويعتبر عطية الله أحد العناصر المهمة في تشكيلة الأهلي، حيث يمتلك قدرات دفاعية وهجومية مميزة، ما يجعله إضافة قوية للفريق خلال المرحلة القادمة.