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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رسميًا .. يسرى عرفان مديرًا إداريًا لحرس الحدود

حرس الحدود
حرس الحدود
رباب الهواري

قرّر مجلس إدارة نادي حرس الحدود تعيين يسري عرفان قناوي مديرًا إداريًا للفريق الأول، مستندًا إلى خبراته الواسعة التي اكتسبها خلال فترة عمله مع فريق طلائع الجيش. 

وخلال السنوات الماضية، لعب عرفان دورًا بارزًا في إدارة الفريق، وساهم في تحقيق العديد من الإنجازات والبطولات، ما جعله أحد الكوادر الإدارية المتميزة في كرة القدم المصرية.

يتمتع يسري عرفان بسجل حافل في مجال الإدارة الرياضية، حيث استطاع خلال مسيرته مع طلائع الجيش أن يكون جزءًا أساسيًا من نجاحات الفريق، مما عزز من مكانته كإداري قادر على تحقيق الاستقرار والانضباط داخل الفرق التي يعمل بها. وقد دفع هذا الأداء المميز مجلس إدارة حرس الحدود إلى منحه الثقة لقيادة الشؤون الإدارية للفريق الأول، بهدف تعزيز الأداء التنظيمي للفريق خلال الفترة المقبلة.

ويأمل مجلس إدارة النادي أن يسهم تعيين يسري عرفان في تحسين الأوضاع الإدارية ودعم الفريق لتحقيق نتائج إيجابية في البطولات المختلفة. كما يُتوقع أن يستفيد الفريق من خبراته في التعامل مع التحديات المختلفة التي تواجه الفرق الرياضية، سواء على المستوى الإداري أو التنظيمي.

يُذكر أن حرس الحدود يسعى خلال الموسم الجديد إلى تحسين مستواه الفني والإداري، والمنافسة بقوة في المسابقات التي يشارك بها، مما يجعل وجود إداري متمرس مثل يسري عرفان خطوة مهمة نحو تحقيق هذه الأهداف.

حرس الحدود يسرى عرفان محمد يوسف دورى نايل اخبار الرياضة

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