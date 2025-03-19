هجوم أوكراني على مستودع للنفط في روسيا | شاهد

شنّ الجيش الأوكراني هجوما على مدينة كروبوتكين بإقليم كراسنودار الروسي تسبب في اندلاع حريق داخل مستودع نفط تابع لشركة "روسنفت" وسمع دوي ثلاثة انفجارات على الأقل.

وأفادت وسائل إعلام روسية أنه في ليلة 19 مارس، هاجمت طائرات مسيرة مدينة كروبوتكين في إقليم كراسنودار بالاتحاد الروسي ويُلاحظ أن طائرات مسيرة هاجمت مستودع النفط المحلي.

وقال مكتب تنسيق خدمات الطوارئ في روسيا إنّ "حريقا اندلع قرب قرية (كافكازسكايا) بعد سقوط حطام" من طائرات بدون طيار أسقطتها الدفاعات الجوية الروسية.

وأشار إلى أن 105 عناصر من فرق الطوارئ والإنقاذ تدخلوا إثر الكارثة من دون أن يتمّ الإبلاغ في الحال عن إصابات.