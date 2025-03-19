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مصر وتنزانيا نحو شراكة أعمق: بدر عبد العاطي يبدأ زيارة استراتيجية لتعزيز التعاون المشترك | صور
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصر وتنزانيا نحو شراكة أعمق: بدر عبد العاطي يبدأ زيارة استراتيجية لتعزيز التعاون المشترك | صور

وزير الخارجية يصل تنزانيا
وزير الخارجية يصل تنزانيا
علي صالح

في مستهل زيارة رسمية تهدف إلى توطيد العلاقات الثنائية، وصل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، صباح اليوم الأربعاء إلى مدينة دار السلام، عاصمة تنزانيا، في زيارة تستهدف دفع مسارات التعاون المشترك بين البلدين.

ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية، كان في استقبال الوزير المصري نائب وزير الخارجية التنزاني، إيذانًا ببدء برنامج حافل باللقاءات والمباحثات الرسمية.

ومن المقرر أن يعقد الوزير عبد العاطي جلسة مباحثات موسعة مع نظيره التنزاني، تتناول سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما سيجري لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين التنزانيين، في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة ودار السلام.

وتتضمن الزيارة كذلك مشاركة الوزير في افتتاح منتدى الأعمال المصري التنزاني المشترك، بهدف دفع التعاون الاقتصادي والاستثماري بين القطاعين الخاصين في البلدين.

ويُختتم برنامج الزيارة بجولة تفقدية لمشروع سد "جوليوس نيريري"، الذي ينفذه تحالف من الشركات المصرية، ويعد أحد أبرز مشروعات التعاون الإنمائي بين مصر وتنزانيا.

وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي زيارة رسمية مدينة دار السلام عاصمة تنزانيا جوليوس نيريري

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