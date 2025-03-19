بحوث الصحراء: استمرار تقديم الدعم الفني والخدمات المتنوعة بمكافحة الآفات

أكد نائب رئيس مركز بحوث الصحراء للمشروعات والمشرف على المحطات البحثية الدكتور محمد عزت أهمية استمرار دور محطات المركز في تقديم الدعم الفني والخدمات المتنوعة خاصة بمجال مكافحة الآفات والأمراض التي تهدد المحاصيل الزراعية في المناطق الصحراوية.



يأتي ذلك في إطار تعليمات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، وتكليفات رئيس مركز بحوث الصحراء الدكتور حسام شوقي بضرورة تعزيز دور المحطات البحثية في دعم المجتمعات الصحراوية.



وقال نائب رئيس المركز، في بيان اليوم الأربعاء، إن خدمة المجتمعات الزراعية في المناطق الصحراوية تأتي في مقدمة أولويات المحطات البحثية.. لافتا إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها محطة بحوث سيوة لمكافحة الآفات والأمراض التي تصيب أشجار النخيل في الواحة.



وأضاف أن المحطة تواصل تنفيذ دورها المجتمعي مع مزارعي سيوة، حيث تعمل فرق مركز بحوث الصحراء المتخصصة على مكافحة آفة سوسة النخيل الحمراء وتقديم حلول للمكافحة المتكاملة للأمراض التي تصيب النخيل، مع التركيز على الوقاية من انتشار الإصابات من خلال تحديد الأماكن المصابة ومحاصرة الطفيل الحشري.



ولفت إلى استمرار تقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين وأصحاب الحقول من خلال التدريب العملي على طرق المكافحة والحقن، والتوجيه لاستخدام المبيدات الأكثر فعالية والأقل تأثيرًا على البيئة، منوهًا بأنه سيتم الاستمرار في إجراءات المكافحة قبل وبعد التقليم السنوي للنخيل، مع ضمان التخلص الآمن من الإصابات.



من جانبه، أكد رئيس محطة بحوث سيوة الدكتور رمضان الشافعي متابعة فرق المكافحة وتوفير الإمكانيات والمبيدات الحشرية الآمنة، بجانب تقديم بدائل عضوية غير تقليدية مثل: خلاصة الشطة والثوم؛ للحقن في أماكن الإصابة؛ للحفاظ على استدامة بساتين النخيل والبيئة الطبيعية للواحة.

