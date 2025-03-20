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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

كيف نتحرى ليلة القدر.. أفضل طريقة لاستغلالها بشكل أمثل

فضل ليلة القدر
فضل ليلة القدر
عبد الرحمن محمد

ليلة القدر هي إحدى ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وتُعتبر من أعظم الليالي في الإسلام، حيث أنزل الله تعالى فيها القرآن الكريم، وجعلها خيرًا من ألف شهر. 

تحري هذه الليلة المباركة وإحياؤها بالعبادات والطاعات يُعد فرصة عظيمة للمسلمين لنيل مغفرة الله ورحمته. في هذا التقرير، سنتناول كيفية تحري ليلة القدر واستغلالها بأفضل الطرق.

فضل ليلة القدر

قال الله تعالى في سورة القدر: "إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ * لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ * تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ * سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ". تُبيّن هذه الآيات الكريمة مكانة ليلة القدر وفضلها العظيم، فهي ليلة مباركة تتنزل فيها الملائكة بالرحمات والبركات، والعمل الصالح فيها خير من عمل ألف شهر فيما سواها.

تحري ليلة القدر

لم يُحدد النبي محمد ﷺ تاريخًا محددًا لليلة القدر، بل حثّ المسلمين على تحريها في الليالي الوترية من العشر الأواخر من رمضان، أي الليالي الفردية (ليلة 21، 23، 25، 27، 29).

 وقد قال ﷺ: "تَحَرَّوْا ليلةَ القدرِ في الوترِ من العشرِ الأواخرِ من رمضانَ". ولذلك، يُستحب للمسلم الاجتهاد في العبادة في جميع ليالي العشر الأواخر لضمان إدراك هذه الليلة المباركة.

علامات ليلة القدر

وردت في السنة النبوية عدة علامات قد تدل على وقوع ليلة القدر، منها:

طلوع الشمس بلا شعاع: يُروى عن أُبَيّ بن كعب رضي الله عنه أنه قال: "وأمارتُها أن تَطلُعَ الشَّمسُ في صَبيحتِها بيضاءَ لا شُعاعَ لها".

اعتدال الجو: تكون ليلة القدر ليلة طَلْقَة، لا حارّة ولا باردة، فقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما: "ليلةُ القدْرِ ليلةٌ سَمْحَةٌ، طَلْقَةٌ، لا حارَّةٌ ولا باردةٌ".

سكينة القلب: يشعر المؤمن في هذه الليلة بطمأنينة وسكينة خاصة، ويجد لذة في العبادة تختلف عن غيرها من الليالي.

كيفية إحياء ليلة القدر

لإحياء ليلة القدر واستغلالها بشكل أمثل، يُستحب للمسلم القيام بالعديد من الأعمال الصالحة، منها:

قيام الليل: يُستحب إحياء ليلة القدر بالصلاة والقيام، فقد قال النبي ﷺ: "مَن قامَ ليلةَ القدرِ إيمانًا واحتسابًا، غُفِرَ له ما تقدَّمَ مِن ذنبِه". ويُستحب الإطالة في الصلاة، والركوع، والسجود، مع الخشوع والتدبر.

قراءة القرآن: تُعتبر ليلة القدر مناسبة عظيمة لتلاوة القرآن الكريم وتدبر معانيه، فهو الكتاب الذي أُنزل في هذه الليلة المباركة. يُنصح بقراءة ما تيسر من القرآن، مع محاولة ختمه في هذا الشهر الفضيل.

الدعاء: الدعاء في ليلة القدر مستجاب بإذن الله، ويُستحب الإكثار منه. وقد سألت عائشة رضي الله عنها النبي ﷺ: "يا رسولَ اللَّهِ، أرأيتَ إن وافقتُ ليلةَ القدرِ، ما أدعو؟ قالَ: تقولينَ: اللَّهمَّ إنَّكَ عفوٌّ تحبُّ العفوَ فاعفُ عنِّي". لذا، يُستحب الإلحاح في الدعاء، وطلب العفو والمغفرة، والدعاء بخيري الدنيا والآخرة.

الذكر والاستغفار: الإكثار من ذكر الله تعالى، والتسبيح، والتهليل، والتكبير، والاستغفار، من الأعمال المستحبة في هذه الليلة. فهي تُطهّر القلب، وتُفرّج الكرب، وتفتح أبواب الرزق.

الصدقة: الصدقة في ليلة القدر لها أجر عظيم، ويُستحب للمسلم أن يتصدق بما يستطيع، سواء كان ذلك بالمال، أو الطعام، أو غيره، طلبًا لرضا الله ومغفرته.

صلة الرحم: التواصل مع الأهل والأقارب، وبر الوالدين، وإدخال السرور على قلوبهم، من الأعمال التي يُستحب القيام بها في هذه الليلة المباركة.

التوبة الصادقة: ليلة القدر فرصة عظيمة للتوبة والرجوع إلى الله، والتخلص من الذنوب والمعاصي، والعزم على عدم العودة إليها.

الاعتكاف في العشر الأواخر

من السنن النبوية في العشر الأواخر من رمضان، الاعتكاف في المساجد، تفرغًا للعبادة، وطلبًا لليلة القدر. فقد كان النبي ﷺ يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله. والاعتكاف يُعين المسلم على الخلوة بربه، والتفرغ للعبادة، والابتعاد عن

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