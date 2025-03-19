مندوب فلسطين بالجامعة العربية: إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية في غزة

عقدت مجلس جامعة الدول العربية دورة غير عادية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث التطورات في قطاع غزة .



وقال مندوب فلسطين بالجامعة العربية، إن إسرائيل ترتكب جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني على مدار 17 شهرًا، وأن جيش الاحتلال ألقى أكثر من 90 طنا من المتفجرات على قطاع غزة.



وأضاف مندوب فلسطين بالجامعة العربية، أن القمة العربية غير العادية بالقاهرة قدمت رسالة سلام وخطة للتعافي في قطاع غزة، وأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بالقتل والاعتقال والاعتداء والتجويع بحق الشعب الفلسطيني.



وتابع مندوب فلسطين بالجامعة العربية، وأن قوات الاحتلال تخطط لضم الضفة الغربية والتوسع في سوريا ولبنان، وأن إسرائيل لم تتخلى عن حلمها الصهيوني بتهجير الفلسطينيين إلى الدول العربية.



وأشار مندوب فلسطين بالجامعة العربية، إلى أنه يجب أن يتضافر العالم لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ونطالب دول العالم بحماية الشعب الفلسطيني وحظر تصدير الأسلحة إلى دولة الاحتلال.



