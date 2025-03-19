شيكابالا أساسيا.. تشكيل الزمالك المتوقع أمام الجونة في كأس عاصمة مصر

استقر جوزيه بيسيرو مدرب الزمالك ، بنسبة كبيرة على التشكيل الأساسي لمواجهة الجونة، اليوم الأربعاء، في بطولة كأس عاصمة مصر.

وتنطلق مباراة الزمالك والجونة في التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي.

ويفقد الزمالك خدمات نجمه الدوليين أمام الجونة، ومن المقرر أن يعتمد المدرب برتغالي جوزيه بيسيرو على عدد من البدلاء والشباب.



تشكيل الزمالك المتوقع

حراسة المرمى: محمد صبحي

الدفاع: أحمد حسام، محمود حمدي “الونش”، صلاح مصدق.

الوسط: محمد حمدي، أحمد محمود، محمود جهاد، سيف فاروق جعفر.

الهجوم: محمود عبد الرازق “شيكابالا”، مصطفى شلبي، حسام أشرف.

تصريحات بيسيرو مدرب الزمالك



قال جوزيه بيسيرو:" خضنا تدريبات كثيرة وكافية لتدريب اللاعبين على المطلوب منهم في المباريات، وأطالب اللاعبين بوضع تركيزهم في المباراة كي يؤدون بصورة جيدة، لأنه ليس من السهل أن يشارك لاعب جديد، وعلى كل لاعب أن يفكر في المطلوب منه في الملعب وأن يكون هناك وحدة وربط بين اللاعبين، وهذه فرصة للاعبين الذين لم يشاركون، وعلى كل لاعب أن يستغل الفرصة".

وأضاف بيسيرو :" هناك مجموعة كبيرة من اللاعبين تغيب عن اللقاء، ولكني أثق في المجموعة الموجودة، وسيحدث تعديلات على التشكيل بالطبع بسبب الغيابات، ولكن لا توجد أعذار ويحب أن نلعب للفوز".