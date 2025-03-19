موعد ذهاب وإياب ربع نهائي الكونفدرالية بين ستيلينبوش والزمالك

شارك الإعلامي أحمد حسن منشوراً يكشف عن مواعيد ربع نهائي الكونفدرالية بين ستيلينبوش الجنوب إفريقي والزمالك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن:"2 أبريل..3 عصرا ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية بين ستيلينبوش الجنوب إفريقي والزمالك

الإياب 9 أبريل على ستاد القاهرة في السادسة مساء.

كشف أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق ، عن تصريحات البرتغالي بيسيرو المدير الفني لفريق الزمالك بشأن مباراة الجونة ، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن : "بيسيرو في جلسته مع لاعبي الزمالك: الفرصة لا تأتي مرتين وعليكم استغلال مباراة الجونة لإثبات الذات".

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة مهمة أمام الجونة في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

غيايات الزمالك

ويعاني الزمالك من عدة غيابات في لقاء اليوم، حيث يفتقد الفريق جهود محمد عواد، حسام عبد المجيد، نبيل عماد "دونجا"، محمد شحاتة، وأحمد سيد "زيزو"، بسبب تواجدهم في معسكر منتخب مصر استعدادًا لمباراتي إثيوبيا وسيراليون في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

كما يغيب المهاجم التونسي سيف الجزيري لانضمامه إلى معسكر منتخب بلاده، فيما يتواجد محمد السيد مع منتخب الشباب الذي يستعد لدورة ودية في قطر.

وعلى صعيد الإصابات، يغيب كل من أحمد فتوح، أحمد الجفالي، وحمزة المثلوثي، بينما يفتقد الفريق خدمات أحمد حمدي لعدم الجاهزية.