ريال مدريد يؤمن نجمه الشاب بعقد جديد | تفاصيل

كشف فابريزيو رومانو، الصحفي الإيطالي الموثوق والمختص في سوق انتقالات اللاعبين والمدربين، اليوم الأربعاء، مستجدات مفاوضات ريال مدريد الإسباني لتجديد عقد مدافعه راؤول أسينسيو.

وقال رومانو في تغريدة عبر حسابه بمنصة «إكس»: “اتفاق راؤول أسينسيو وريال مدريد على عقد جديد طويل الأمد أصبح على وشك الانتهاء”.

وأوضح أنه سيتم الاتفاق على التفاصيل النهائية خلال الأسابيع المقبلة، ولكن لا يوجد شك لدى الطرفين.

وأتم رومانو تدوينته قائلًا، أسينسيو سيوقع عقدا جديدا مع النادي، وأضاف أن رغبته الوحيدة هي النجاح في ريال مدريد.



ويذكر أن يمتلك المدافع أسينسيو البالغ من العمر 21 عامًا، عقدا مع نادي ريال مدريد الإسباني ويمتد حتى نهاية الموسم المقبل.