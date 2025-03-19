خشب الصندل،هل تعلمين أن هذا المكون الطبيعي يتميز برائحته العطرية الفاخرة والمميزة، ليس فقط للعطور الفاخرة بل يعد سرًا من أسرار الجمال والعناية بالشعر، يستخدم خشب الصندل في العناية بالجمال لعدة قرون، كما يُعتبر من أفضل المكونات الطبيعية التي تعزز صحة الشعر بل تغذي أيضا فروة الرأس .

خشب الصندل عطر رائع وسر لجمال شعرك

كشفت خبيرة التجميل زينب محمد فى تصريحات خاتصة لصدى البلد، عن استخدامات خشب الصندل فى جمال شعرك.

علاج مشكلة القشرة بخشب الصندل

خشب الصندل يحتوي على خصائص مضادة للفطريات، مما يجعله فعالًا في علاج القشرة، يمكنكِ مزج خليط زيت خشب الصندل مع زيت جوز الهند، وأحرصي على تدليك فروة الرأس بهذا الخليط بشكل منتظم لتقليل القشرة ومنح فروة الرأس الترطيب اللازم، وتقوية جذور الشعر والأطراف وترطيبها لعدم تعرضها للجفاف.

خشب الصندل عطر رائع وسر لجمال شعرك

خشب الصندل لتعزيز نمو الشعر

خشب الصندل يعمل على تحفيز الدورة الدموية في فروة الرأس، مما يعزز من نمو الشعر بشكل أسرع وأقوى، تطبيق زيت خشب الصندل المخفف على فروة الرأس بشكل دوري يساعد في تقوية بصيلات الشعر ويقلل من تساقطه.

خشب الصندل لترطيب الشعر وجعله ناعم

خشب الصندل يحتوي على خصائص مرطبة تجعل الشعر أكثر نعومة وحيوية،يمكنك وضع بعض من قطرات خشب الصندل على البلسم الخاص به او حمام الكريم، وتدليك أطراف الشعر به ليمنعك الترطيب العميق للشعر .

خشب الصندل تنشيط فروة الرأس وتحسين صحتها

خشب الصندل يعتبر علاج جيد لإلتهابات فورة الرأس، يعالج الإلفتهاب وقشرة الشعر ويحسن من صحة الشعر .

كيفية استخدام خشب الصندل لشعرك؟

رائحة عطرة للشعر

يتميز زيت خشب الصندل يرائحته العطرية الفاخرة، كما يمكن استخدامه في منتجات العناية بالشعر، يمكنكِ الحصول على شعر ذي رائحة مميزة وطويلة الأمد.

كيفية استخدام خشب الصندل لشعرك؟

زيت خشب الصندل: احرصي على تدليك فروة الرأس ببضع قطرات من زيت خشب الصندل المخفف كما يمكن خلط زيت جوز الهند معه أو زيت اللوز أو زيت السمسم، واتركيه لمدة 30 دقيقة ثم اغسليه بالشامبو.

قناع خشب الصندل: امزجي مسحوق خشب الصندل مع ماء الورد أو الزبادي أو الحناء وضعي الخليط على شعركِ لمدة 20 دقيقة كحد أقصي أو الحناء فيمكن وضعها لمدة ساعة أو أكثر، ثم اغسليه، سيساعد ذلك في ترطيب الشعر وتقويته.