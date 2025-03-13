نشرة المرأة والمنوعات| كل ما تود معرفته عن مرض حسام حبيب.. أطعمة تقلل الشعور بالصداع في الصيام

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها: كل ما تود معرفته عن مرض حسام حبيب، أطعمة تقلل الشعور بالصداع النصفي في الصيام، تحذير من شرب المياه في الزجاجات البلاستيكية، انخفاض معدلات وفيات سرطان الثدي في أوروبا خلال 2025، أسباب ارتفاع ضغط الدم وكيفية علاجه، الابتعاد عن الهواتف الذكية 3 أيام يعيد تنشيط الدماغ، وغيرها.

نشرة المرأة والمنوعات

أصيب به بسبب شيرين عبد الوهاب..كل ما تود معرفته عن مرض حسام حبيب

أبرزها الموز والبروكلي.. أطعمة تقلل الشعور بالصداع النصفي في الصيام

كارثة.. تحذير من شرب المياه في الزجاجات البلاستيكية

فوائد تناول التمر باللبن على السحور

في اليوم العالمي لها.. كل ما لا تعرفه عن مرض الكلى المزمن

دراسة: انخفاض معدلات وفيات سرطان الثدي في أوروبا خلال 2025

أسباب ارتفاع ضغط الدم وكيفية علاجه

مفاجأة .. الابتعاد عن الهواتف الذكية 3 أيام يعيد تنشيط الدماغ

لا تتناوله بعد الفطار.. مشروب يصيبك بحصوات الكلى

أكلات تريح القولون العصبي .. 22 نوع من الفاكهة والخضروات