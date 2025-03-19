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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هل يتعاقد مع محمد صلاح.. برشلونة يحدد أهدافه في سوق الانتقالات الصيفية

برشلونة
برشلونة
أ ش أ

أعلن المدير الرياضي لبرشلونة، ديكو، أن الفريق يدرس ضم عدة لاعبين مشهورين خلال الميركاتو الصيفي لتدعيم البلوجرانا، وذلك وفقا لما ذكرته اليوم الأربعاء صحيفة "ريفيلو" الإسبانية.


وأضافت أن ديكو يبحث عن جناحٍ ذي خبرة وسجل حافل في الدوريات الكبرى ويدرس برشلونة عدة أسماء معروفة، ومن المتوقع أن تتراوح قيمة الصفقة المحتملة بين 60 و70 مليون يورو.. بالإضافة إلى ذلك، يخطط النادي للتعاقد مع لاعب وسط يمكنه اللعب على الجناحين.


وفي الوقت الحالي، لا يزال برشلونة غير متأكد من الميزانية التي سيتمكن من إنفاقها على الانتقالات الصيفية، حيث يعتمد ذلك على الامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف.. علاوة على ذلك، قد تتغير خطط النادي بناءً على فوزه أو خسارته في سباق الليجا هذا الموسم.

برشلونة محمد صلاح ديكو الميركاتو الصيفي

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