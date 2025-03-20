الحق اشتري.. هاتف وان بلس بخصم كبير| إليك التفاصيل

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات عصرية، يمكن التفكير في هاتف ون بلس نورد 4 5G الذكي، وهو هاتف يناسب أصحاب الفئة المتوسطة.

يعد أبرز ما يميز هاتف ون بلس نورد 4 5G هو معالج سنابدراجون 7+ من الجيل الثالث، والذي يعمل بنظام التشغيل أندرويد لمدة 4 سنوات.

مواصفات هاتف Oneplus Nord 4 5G

يتوفر الهاتف على المتاجر الإلكترونية بسعر 23,998 روبية هندية فقط لنسخة ذات 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) و256 جيجابايت من سعة التخزين.

الآن، خفضت الشركة سعره إلى 28,998 روبية هندية.

بالإضافة إلى ذلك، ستحصل على خصم إضافي بقيمة 4000 روبية هندية عند الدفع باستخدام بطاقات ائتمان أو خصم محددة، وهذا يعني أن السعر الفعلي لهاتف Oneplus Nord 4 5G سيكون 23,998 روبية هندية (خصم 8000 روبية هندية).

مميزات ومواصفات هاتف Oneplus Nord 4 5G

يأتي الهاتف بشاشة AMOLED مقاس 6.74 بوصة بدقة 2772 × 1240 بكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز، وسطوع أقصى يبلغ 2150 شمعة، ويدعم HDR10+.

يعمل هاتف OnePlus Nord 4 5G بمعالج Qualcomm Snapdragon 7 Plus من الجيل الثالث ومعالج رسوميات Adreno 732.

يتوفر بثلاثة إصدارات: 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) و128 جيجابايت من سعة التخزين، و8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) و256 جيجابايت من سعة التخزين، و12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) و256 جيجابايت من سعة التخزين.

يتميز هاتف ون بلس نورد 4 5G بكاميرا خلفية مزدوجة، مزودة بمستشعر سوني LYTIA أساسي بدقة 50 ميجابكسل مع مثبت بصري (OIS)، وعدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومحادثات الفيديو.

أما بالنسبة لخيارات الاتصال، فيدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس، وهو مزود بتقنيات Wi-Fi 6، وتقنية البلوتوث 5.4، وNFC، ومنفذ USB Type-C، وأنظمة تحديد المواقع المتعددة.

يأتي الهاتف ببطارية ضخمة بسعة 5500 مللي أمبير/ساعة مع دعم الشحن السريع بقوة 100 واط.

يعمل هاتف Oneplus Nord 4 5G بنظام OxygenOS 14.1 المبني على نظام Android 14.