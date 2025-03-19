ننشر أسماء المصابين الـ 13 في تصادم سيارة ملاكي مع ميكروباص بالشرقية

أصيب 13 شخصا بكدمات وكسور وسحجات بالجسد إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع ميكروباص بطريق الإسماعلية – القاهرة قبل كوبري العاشر وتم نقل المصابين الي مستشفي العاشر الجامعي واثنين الي مستشفي ابوحماد وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي العاشر الجامعي يفيد إستقبال كلا من "رضا ع ا" 51 سنة و"علي ي م" 62 سنة و"اسامة ع م" 57 سنة و"حسن ر ح" 59 سنة و"محمد ا ع" 27 سنة و"ياسر م ي" 4 سنة و"علي ح ب" 31 سنة و"عبد الله ع ع" 28 سنة و"محمد ع ع"64 سنة و"جومانة ه م" 14 سنة و"ملك م س" 15 سنة و"انجي ن ص" 49 سنة و"تهاني ص م" 78 سنة مصابين بكدمات وسحجات وكسور باماكن متفرقة بالجسد وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع ميكروباص بطريق الإسماعلية – القاهرة قبل كوبري العاشر وتم نقل المصابين الي مستشفي العاشر الجامعي ومستشفي ابو حماد وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.