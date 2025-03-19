تحرك جديد من الأهلي تجاه شكواه في الأولمبية المصرية

حرصت إدارة الاهلي علي استكمال ملف الشكوي التي تقدمت بها للجنة الإولمبية المصرية والخاصة بأحقيتها في عدم خوض مباراة القمة امام الزمالك بالدوري بسبب عدم إستقدام حكام اجانب .



وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن إدارة الأهلي تقدمت بملف جديد يحوي بعض المستندات والفيديوهات ومحادثات الواتس اب التي تؤكد بوضوح ان هناك وعود باستقدام حكام اجانب لم تنفذ .



وأضاف ان الأهلي أدرج ضمن مستنداته خطاب رسمي مرسل من رابطة الاندية المصرية لإتحاد الكرة يطلب فيه حكام اجانب لمباراة القمة مع تحمله بدفع التكاليف .



وأوضح أن الملف احتوي علي تصريحات للمتحدث الرسمي لوزارة الرياضة بأن هناك طاقم تحكيم سعودي سيأتي الي مصر لتحكيم القمة وبالتالي تأجيلها لمدة 24 ساعة وهو ما لم تقوم به رابطة الأندية المصرية .



وأشار أن الأهلي قدم مستندا يفيد أن قرعة الدور الثاني لبطولة الدوري تمت بدون حضور مندوبي الاندية وبالتالي فهي يشوبها العوار .

