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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| أهم 5 نصائح ذكية لمنع سرقة سيارتك .. السيارات الكهربائية تضرب أرباح بنتلي

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع صدى البلد مجموعة من أخبار السيارات التي تنوعت بين، أشهر السيارات المستعملة وأسعارها، إلى جانب طرازات “كسر الزيرو”، وأصغر مركبة ثلاثية العجلات مع أخبار عالمية.

كشفت شركة لكزس عن طرازها الجديد لكزس NX 350 موديل 2025، وتنتمي NX 350 لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

تعد سرقة السيارات من أكثر الجرائم شيوعًا في العديد من البلدان حول العالم، حيث يستهدف اللصوص السيارات لعدة أسباب، مثل بيعها أو سرقة محتوياتها الثمينة.

في خطوة هامة نحو تطوير تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة وتعزيز القدرة التصنيعية باستخدام الذكاء الاصطناعي، كشفت شركة جنرال موتورز، أكبر شركة لصناعة السيارات في الولايات المتحدة، عن توسيع تعاونها مع شركة إنفيديا.

مع اقتراب تنفيذ الرسوم الجمركية التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنسبة 25% على السيارات المستوردة، بدأت شركات صناعة السيارات الكبرى في التفكير في كيفية التخفيف من آثار هذا القرار على أعمالها.

في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، أعلنت شركة بنتلي موتورز عن نتائج مالية تظهر تراجعًا في الأرباح بنسبة 37% خلال العام الماضي، لتصل إلى 314 مليون جنيه إسترليني (373 مليون يورو).

لكزس NX 350 نصائح ذكية لمنع سرقة سيارتك الذكاء الاصطناعي أسعار سيارات آودي السيارات الكهربائية

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