أهم 5 نصائح ذكية لمنع سرقة سيارتك

تعد سرقة السيارات من أكثر الجرائم شيوعًا في العديد من البلدان حول العالم، حيث يستهدف اللصوص السيارات لعدة أسباب، مثل بيعها أو سرقة محتوياتها الثمينة.

ومع تزايد التكنولوجيا في تصميم السيارات وظهور أنظمة أمان متطورة، إلا أن السرقة لا تزال تشكل تهديدًا حقيقيًا.

قد يجد العديد من مالكي السيارات أنفسهم في مواجهة هذا التهديد بشكل مفاجئ، مما يدفعهم للبحث عن طرق فعّالة لحماية سياراتهم.

التطورات التقنية في سرقة السيارات

على الرغم من التقدم التقني الكبير في السيارات الحديثة، بما في ذلك ميزات السلامة المتطورة، إلا أن اللصوص دائمًا ما يستغلون الثغرات.

في عام 2023، ظهرت تقارير عن لصوص يستخدمون المصابيح الجانبية للوصول إلى شبكة منطقة التحكم (CAN) في السيارات، وهي الشبكة المسؤولة عن تشغيل العديد من الأنظمة الإلكترونية مثل مساعدة الركن والأنظمة الأمنية.

يمنح هذا الخلل اللصوص القدرة على فتح السيارة دون الحاجة إلى المفاتيح التقليدية.

أكثر السيارات عرضة للسرقة

بعض السيارات أكثر عرضة للسرقة من غيرها، وذلك بسبب سهولة توصيل الأسلاك الكهربائية أو شعبية السوق لإعادة بيع قطع الغيار.

إذا كنت تمتلك سيارة من طراز معروف يتردد عليه اللصوص، فقد يكون من الضروري أن تتخذ خطوات إضافية للحفاظ عليها.

نصائح لحماية سيارتك من السرقة

1. قفل الأبواب والنوافذ

يعد قفل الأبواب من أبسط وأهم الإجراءات الأمنية. حتى لو كانت سيارتك مزودة بنظام قفل تلقائي، تأكد دائمًا من التحقق من قفل الأبواب والنوافذ قبل مغادرتك السيارة.

لا تترك النوافذ مفتوحة أو غير مغلقة بشكل جيد، خاصة في المناطق المزدحمة.

2. اختر مواقف سيارات آمنة

إذا كنت في مكان عام، اختر دائمًا مواقف السيارات المغلقة أو المواقف المدفوعة التي يتم مراقبتها بشكل دوري.

إذا لم تكن هناك مواقف مغلقة، حاول ركن السيارة في منطقة مضيئة جيدًا أو بالقرب من كاميرات المراقبة مثل البنوك أو المتاجر التي تخزن سلعًا ثمينة.

3. تجنب ترك الأشياء الثمينة داخل السيارة

من المغري ترك الأشياء الثمينة داخل السيارة، مثل الحقائب أو الأدوات أو الإلكترونيات، لكن هذا قد يزيد من خطر السرقة.

شركات التأمين قد لا تغطي قيمة الأشياء المسروقة داخل السيارة، لذا احرص دائمًا على إغلاق السيارة وتجنب ترك أي شيء قد يجذب اللصوص.

4. استخدم أنظمة الحماية الإضافية

في المناطق ذات معدلات السرقة المرتفعة، يمكن أن يكون من المفيد الاعتماد على أنظمة حماية متطورة مثل أقفال عجلة القيادة أو أجهزة تتبع السيارات.

في عام 2023، استجابةً لزيادة سرقات السيارات، قدمت هيونداي وكيا أقفال عجلة القيادة مجانًا لمالكي السيارات من طرازات معينة كإجراء وقائي ضد السرقة.

5. ابقَ على اطلاع

تذكر أن تطلع على التقارير المتعلقة بسرقات السيارات في منطقتك وابقَ على دراية بأنواع السيارات الأكثر عرضة للسرقة.

في بعض الحالات، قد تتطلب التدابير الأمنية الإضافية المزيد من الجهد، لكنها في النهاية ستؤدي إلى توفير حماية أكبر لممتلكاتك.

مع تزايد حالات سرقة السيارات في الولايات المتحدة الأمريكية، يصبح من الضروري أن يتخذ مالكو السيارات إجراءات وقائية لحماية سياراتهم من هذه الجرائم.

على الرغم من التقدم في تقنيات السيارات، إلا أن اللصوص لا يزالون قادرين على استغلال الثغرات الأمنية.