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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ظلم المصطبة الحلقة 4.. «البشعة» تبرئ ريهام عبد الغفور وإياد نصار

مسلسل ظلم المصطبة
مسلسل ظلم المصطبة
سعيد فراج

عرضت شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية «dmc والحياة» مسلسل ظلم المصطبة الحلقة 4، لـ الفنانة ريهام عبد الغفور وإياد نصار. 

وبدأت الحلقة الرابعة من مسلسل ظلم المصطبة، بذهاب حسن (إياد نصار) إلى حمادة (فتحي عبد الوهاب) في المول، ليعرض عليه التصالح، ويعيد شقيقه علاء (أحمد عزمي) إليه، فيسأله حمادة عما حدث بينه وبين زوجته هند (ريهام عبد الغفور)، فينفي حسن أن يكون حدث بينهما شئ من الذي يظن به. 

يعود علاء إلى منزله، ويفرج حمادة عن زوج شقيقة حسن، ويقرر حمادة أن يتخذ حسن وهند إلى «البشعة» لمعرفة مدى صدقهما، فيعارضه علاء، ويقول أنها خرافة تتعارض مع الدين، وسوف تفتح الباب للتلاسن والأقاويل بين الناس. 

ويذهب الجميع لجلسة «البشعة» فتلحس هند وحسن «البشعة» وهي جمرة نار، وتنتهي الجلسة ببرائتهما.  

يقرر الشيخ علاء، أن يعيد مصطفى (أحمد عبد الحميد) للعمل في المول، ولكن شقيقه حمادة يرفض، فيتمسك علاء بتنفيذ قراره، أو إنهاء الشراكة بينهما. 

يخبر وليد (محمد علي رزق) حمادة، أنه اشترى شقة في الإسكندرية وسيعيش فيها ويريد اصطحاب زوجته سحر (بسمة) معه، ولكن حمادة يعنفه ويرفض مغادرة أخته سحر للمنزل والابتعاد عنه، وتختتم أحداث الحلقة. 

مواعيد عرض مسلسل ظلم المصطبة

وتعرض قناة الحياة الفضائية، مسلسل ظلم المصطبة الساعة 8:15 مساءًا ويعاد عرض المسلسل في تمام الساعة 1:15 ظهرًا. 

وتعرض قناة dmc الفضائية، مسلسل ظلم المصطبة، في تمام الساعة 12:15 بعد منتصف الليل، ويعاد الساعة 6:15 صباحًا، والساعة 12:00 ظهرًا. 

ظلم المصطبة 

طرحت قناة الحياة الفضائية، برومو مسلسل ظلم المصطبة، لـ الفنانة ريهام عبد الغفور وإياد نصار ، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني 2025، عبر شاشات الشركة المتحدة. 

وبدأ برومو مسلسل ظلم المصطبة، بلقطات تبرز الأزمات التي تعاني منها الشخصية التي تلعبها ريهام عبد الغفور خلال الأحداث، وأخرى ترصد المتاجرين بالدين والعادات الرجعية مثل لحس النار أو ما يسمى بـ (البشعة).

مسلسل ظلم المصطبة

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، البوستر الرسمي لمسلسل ظلم المصطبة، الذي سيطرح في رمضان 2025.

نشرت منصة واتش ات بوستر للفنانة بسمة لمسلسلها الجديد " ظلم المصطبة " ، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان 2025.

وظهرت بسمة في بوستر مسلسلها الجديد " ظلم المصطبة " ، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان 2025 ، وهي ترتدي الحجاب. 

مسلسل ظلم المصطبة

مسلسل ظلم المصطبة من بطولة كل من ريهام عبد الغفور وإياد نصار وفتحي عبد الوهاب وبسمة .

العمل من تأليف أحمد فوزى صالح، وسيناريو وحوار محمد رجاء، وإخراج هانى خليفة.

ظلم المصطبة مسلسل ظلم المصطبة ريهام عبد الغفور إياد نصار فتحي عبد الوهاب أحمد عزمي بسمة

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