تكثيف الجهود لاستخراج غريق أثناء استقلاله قارب صيد بأسوان

تواصل فرق الإنقاذ النهرى تكثيف جهودها لاستخراج شخص لقى مصرعه نتيجة تعرضه للغرق فى مياه نهر النيل أثناء استقلاله قارب صيد و انقلابها، مساء الاربعاء، وتحديدا عند قرية النخل بمركز إدفو شمال محافظة أسوان.

وتبين بالتحريات الأولية ومعاينة الجهات المختصة أنه وقع حادث غرق الشخص بمركب الصيد "فلوكه" أثناء مروره بجوار باخرة نيلية، حيث ارتفعت الأمواج مما أدى إلى انقلابها مباشرة واختفي الجثمان فى الأسفل، وجارى البحث عنه لاستخراجه واتخاذ القرارات اللازمة.

قارب صيد

وأوضحت التحريات أيضاً أنه كان يحاول ملاحقة الباخرة السياحية ليربط فيها مركب الصيد ويتمكن من بيع البضائع التى معه للنزلاء، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ولخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.

الجدير بالذكر بأنه قد شهدت قرية النخل بمركز إدفو شمال محافظة أسوان مساء الأربعاء، حادث انقلاب مركب صيد فى نهر النيل، المعروفة بأسم "فلوكة" مما أسفر عن مصرع شخص نتيجة تعرضه للغرق ، وجاري محاولة انتشال الجثمان من بواسطة فرق الإنقاذ.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة فى أسوان إخطارا يفيد وقوع حادث أنقلاب مركب صيد أثناء مرورها بجانب باخرة نيلية، وذلك إثر ارتفاع الأمواج بالتزامن فى لحظة المرور.

وأسفر وقوع انقلاب مركب صيد فى نهر النيل عن مصرع شخص، وجاري محاولة انتشال الجثة، لنقله إلي المشرحة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتبين من التحريات الأولية أن المركب كان عليها شخصين، نجا أحدهم، ولكن الأخر لفظ أنفاسه الأخيرة غرقا، وتم تحرير محضر بالواقعة، واخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.

فيما قامت مديرية الطب البيطري بأسوان بإعدام أسماك مملحة تم ضبطها في أحد المحلات والمتحفظ عليها وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي وذلك من أجل الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وخرجت لجنة مكونة من الدكتور صلاح إسماعيل الطبيب المختص وممثل عن مديرية الطب البيطري تحت إشراف الدكتور جمعة مكي مدير المديرية.