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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

برلماني سابق: الإعلام المصري تصدى لمحاولات ضرب الاستقرار.. وتيك توك أخطر التحديات

محمد إسماعيل
محمد إسماعيل
يوسف أيمن

أكد النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب السابق، أن برامج التوك شو لعبت دورًا محوريًا في زيادة وعي المواطنين والتصدي للمحاولات الإعلامية الهادفة لتضليل الرأي العام وتقويض استقرار الدولة المصرية. 

وأوضح أن هذه البرامج نجحت في كشف الحقائق وفضح الأكاذيب التي تروجها بعض القنوات الخارجية، سواء عبر السخرية أو التضليل الممنهج.
وأشار إسماعيل خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إلى أن برامج التوك شو ساهمت في توضيح أهمية المشروعات القومية الكبرى، وتسليح الجيش المصري كأحد ركائز الأمن القومي، مما عزز من وعي المواطن بأهمية تلك الجهود الوطنية.
وفيما يتعلق ببعض البرامج الاجتماعية التي أثارت جدلًا واسعًا خلال السنوات الأخيرة، أكد النائب أن بعضها يحمل تأثيرًا سلبيًا على المجتمع، حيث يروج لأفكار تساهم في تفكيك الأسرة المصرية، عبر التحريض المبطن بين الأزواج والزوجات. 
وأوضح أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام واجه هذه الظاهرة بقرارات صارمة، تضمنت إيقاف بعض البرامج وفرض غرامات كبيرة على المخالفين.
كما أشاد إسماعيل بدور الأكاديمية الوطنية للتدريب، بقيادة الدكتورة رشا راغب، في إعداد كوادر إعلامية واعية بقضايا الأمن القومي، لمواجهة الفوضى الإعلامية الناجمة عن منصات التواصل الاجتماعي غير المنضبطة.

وأضاف أن الإعلام الموازي، الذي تمثله منصات مثل "تيك توك"، أصبح يشكل تهديدًا كبيرًا للقيم المجتمعية، مشيرًا إلى ضرورة سن تشريعات برلمانية أكثر صرامة لضبط المحتوى الرقمي ومنع انتشار الظواهر اللاأخلاقية التي تهدد الهوية المصرية.
 

محمد إسماعيل الإعلام المصري تيك توك برلماني سابق المواطنين

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