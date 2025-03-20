برج العقرب .. حظك اليوم الخميس 20 مارس 2025: رحلة ليلية ممتعة

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه دون النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الخميس 20 مارس 2025 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

مشاهير برج العقرب

منى زكي واحمد حلمي وجمال سليمان ومجدي يعقوب وفيروز.

برج العقرب وحظك اليوم الخميس 20 مارس 2025

برجك اليومي أن بعض المهام ستبقيك مشغولاً

حلّ مشاكل علاقاتك وركّز أكثر على إنتاجيتك المهنية على الرغم من التحديات المالية، ستنجح اليوم على الصعيد المالي.

برج العقرب وحظك اليوم عاطفياً

سيفضل شريكك وجودك طوال اليوم، وسيحرص على قضاء عشاء رومانسي أو رحلة ليلية ممتعة عليك أيضًا توخي الحذر عند التواصل مع حبيبك السابق، فقد تتأثر علاقتك الحالية. قد تتطور بعض العلاقات العاطفية إلى مستوى جديد. ابتعد عن العشاق القدامى اليوم، فقد يتسبب ذلك في بعض المشاكل في حياتك العاطفية.

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

يُصاب بعض مواليد برج العقرب بمشاكل قلبية، بينما قد تمنعك مشاكل الهضم من تناول الطعام من الخارج. تجنب تناول السكر والزيت بكميات كبيرة، واعتمد على السلطات.

برج العقرب مهنيا

سيُقدّم رؤساؤك دعمًا في مواجهة التحديات الحاسمة. قد تظهر بعض المشاكل البسيطة، لكن حلّها بشجاعة على رجال الأعمال توخي الحذر عند إبرام عقود جديدة مُتعلقة بتوسيع نطاق أعمالهم

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

سيكسب بعض المواطنين دخلاً من العمل الحر، بينما تتوقع بعض النساء زيادة في رواتبهن. قد يحتاج أحد أشقائك إلى مساعدة مالية، وقد توفرها أنت.