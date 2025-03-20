قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استشهاد عشرات الفلسطينيين في تصعيد إسرائيلي بغزة
إبراهيم نور الدين: التحكيم الأجنبي في مباريات القمة يكلف 50 ألف دولار
باسم مرسي يشعل الجدل بتصريحاته ضد المدربين المصريين.. وطارق يحيى يعتذر لعبدالحميد بسيوني
قرار في الزمالك بعد التعادل أمام الجونة بكأس مصر
تعادل المصري وزد في ثاني جولات كأس العاصمة
إبراهيم نور الدين: اتعرض عليا قبل كده رشوة في ماتش مهم ورفضت
الدفاع المدني في غزة: سقوط 70 شهيدًا بنيران الاحتلال اليوم الأربعاء
درس التراويح بالجامع الأزهر يوضح التعاليم المستفادة من فتح مكة
عرفنا الأهلي خايف ليه.. تصريح مثير من إعلامي شهير عن أداء الزمالك أمام الجونة
وزير الأوقاف يشهد احتفال ذكرى فتح مكة بمسجد السيدة زينب بحضور القيادات الدينية والوطنية
إعلامي: معلول في قائمة الأهلي لأول مرة منذ الإصابة.. وقرار مشاركته بيد قمصان
الزمالك يتعادل مع الجونة 1-1 ببطولة كأس عاصمة مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج العقرب .. حظك اليوم الخميس 20 مارس 2025: رحلة ليلية ممتعة

العقرب
العقرب
حياة عبد العزيز

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه دون النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الخميس 20 مارس 2025 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

مشاهير برج العقرب 

منى زكي واحمد حلمي وجمال سليمان ومجدي يعقوب وفيروز.

برج العقرب وحظك اليوم الخميس 20 مارس 2025

برجك اليومي أن بعض المهام ستبقيك مشغولاً

حلّ مشاكل علاقاتك وركّز أكثر على إنتاجيتك المهنية على الرغم من التحديات المالية، ستنجح اليوم على الصعيد المالي.

برج العقرب وحظك اليوم عاطفياً 

 سيفضل شريكك وجودك طوال اليوم، وسيحرص على قضاء عشاء رومانسي أو رحلة ليلية ممتعة عليك أيضًا توخي الحذر عند التواصل مع حبيبك السابق، فقد تتأثر علاقتك الحالية. قد تتطور بعض العلاقات العاطفية إلى مستوى جديد. ابتعد عن العشاق القدامى اليوم، فقد يتسبب ذلك في بعض المشاكل في حياتك العاطفية.

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

  يُصاب بعض مواليد برج العقرب بمشاكل قلبية، بينما قد تمنعك مشاكل الهضم من تناول الطعام من الخارج. تجنب تناول السكر والزيت بكميات كبيرة، واعتمد على السلطات. 

برج العقرب مهنيا

سيُقدّم رؤساؤك دعمًا في مواجهة التحديات الحاسمة. قد تظهر بعض المشاكل البسيطة، لكن حلّها بشجاعة على رجال الأعمال توخي الحذر عند إبرام عقود جديدة مُتعلقة بتوسيع نطاق أعمالهم

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

 سيكسب بعض المواطنين دخلاً من العمل الحر، بينما تتوقع بعض النساء زيادة في رواتبهن. قد يحتاج أحد أشقائك إلى مساعدة مالية، وقد توفرها أنت. 

العقرب حظك اليوم برج العقرب توقعات الابراج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير المالية

وزير المالية: زيادة دائمة بنسبة 25% في المعاشات بدءًا من أبريل

رئيس الوزراء

قرار حكومي بصرف معاشات أبريل .. وموعد الزيادة 25%

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يزف بشرى للمصريين بشأن موعد تطبيق الحزمة الاجتماعية

زيادة المعاشات رسميًا لـ13 مليون مواطن في هذا الموعد بعد قرار الحكومة

زيادة المعاشات رسميًا لـ13 مليون مواطن في هذا الموعد بعد قرار الحكومة

هالة زايد وزيرة الصحة السابقة تكشف اصعب موقف تعرضت له

كلّم ربنا | هالة زايد وزير الصحة السابق تكشف أصعب موقف تعرضت له

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يكشف حقيقة بيع بنك القاهرة بمليار جنيه

رئيس الوزراء

صرف معاشات أبريل خلال أيام وزيادة 25% لهؤلاء.. هدية الحكومة للمصريين قبل العيد

صرف 300 جنيه منحه لتلك الفئات خلال شهر رمضان

صرف 300 جنيه منحة لهذه الفئات في رمضان

ترشيحاتنا

واتساب

قرار صادم من واتساب .. تعيين حدود الرسائل التي يمكن إرسالها

أحدث أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. بمواصفات غير مسبوقة هواوي تطلق سماعة FreeBuds 6 خلال أيام.. ولعشاق الفخامة إليك أفضل هاتف في السوق بمواصفات احترافية

بنتلي

السيارات الكهربائية تضرب أرباح بنتلي وتتسبب في خسارتها

بالصور

التوتر يُسبّب الحموضة والمغص .. إليك أطعمة تُعالج التهاب المعدة النفسي

التهاب المعدة
التهاب المعدة
التهاب المعدة

بتزيد فى رمضان .. علامات غير متوقعة تكشف الأنيميا | وهؤلاء الأكثر عرضة للخطر

الانيميا
الانيميا
الانيميا

صندوق تحيا مصر ينظم حفل إفطار 3000 مواطن أمام ديوان الشرقية

جانب من الإفطار
جانب من الإفطار
جانب من الإفطار

يسبب مضاعفات خطيرة.. اكتشف أعراض مرض الهربس عند الأطفال

الهربس عند الأطفال
الهربس عند الأطفال
الهربس عند الأطفال

فيديو

المتهمين

عرضوا حياة المواطنين للخطر.. القبض على 3 أشخاص يستقلون دراجة نارية

بوسي

عمره خلص بالسجن.. بوسي تكشف حقيقة تسببها في وفاة زوجها الأول

خالد بيبو

العمل مع الأهلي شرف.. خالد بيبو يكشف سبب رحيله من منصب مدير الكرة

حسام وشيرين

حرب شيرين وحسام.. فلوس وضياع واتهامات بالجملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: التهجير الناعم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: العادات السيئة عند الأطفال

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: في عيدها .. شكرا لكل أم.. شكرا يا أمي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جون ميرشايمر.. رجل رأى العاصفة قادمة

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: رسالة الصين لأمريكا: جاهزون!! لا لهيمنة الدولار

المزيد