إبراهيم نور الدين: لا أسعى للشهرة.. ووفاة أحمد رفعت كشفت الجانب المظلم في الكرة المصرية

حل الحكم الدولي السابق إبراهيم نور الدين، ضيفا على الإعلامية راغدة شلهوب في برنامج " سابع سما " المذاع على قناة " النهار ".



وقال إبراهيم نور الدين :" الراحل أحمد رفعت لم يتحمل الضغوط التي تعرض لها ،، ووفاته كشفت الجانب المظلم في الكرة المصرية".



وتابع إبراهيم نور الدين :" لازم يكون فيه معايير وضوابط معلنة لحماية اللاعبين".

وأكمل إبراهيم نور الدين :" لا أسعى للشهرة ولا أحب استفزاز الناس "، مضيفا:" لا أبحث عن المشاكل على الإطلاق ".

ولفت ابراهيم نور الدين :" دلوقتي الحكم رقم واحد في مصر هو أمين عمر وحتى 31ديسمبر الماضي كان إبراهيم نور الدين ".