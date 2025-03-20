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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يتفقد منظومة العمل بالمركز التكنولوجي بإدفو

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
محمد عبد الفتاح

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، منظومة العمل بالمركز التكنولوجي الملحق لمبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو.

وتابع المحافظ أسلوب تقدم المواطنين لإنهاء إجراءات التقنين، وأيضاً التصالح فى مخالفات البناء طبقا لقانون 187 لسنة 2023 تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

منظومة العمل

وخلال تفقده لأقسام المركز برفقة القيادات البرلمانية والتنفيذية ، أطمأن الدكتور إسماعيل كمال من المواطنين على الخدمات والتسهيلات المقدمة لهم، وتذليل أى عقبات أمامهم لإنهاء الإجراءات المتعلقة بالتصالح في مخالفات البناء أو التقنين أو غيرها من المعاملات الأخرى.

ووجه المحافظ العاملين بمنظومة التقديم بالمحليات بتسخير كافة الإمكانيات والتسهيل على المواطنين، وتعريفهم بالأوراق والمستندات المطلوبة لنهو ملفاتهم فى سهولة ويسر وفى أقل وقت ممكن.

كما حرص محافظ أسوان على الإستماع لمطالب واحتياجات المواطنين ، مكلفاً المسؤولين بسرعة التدخل ووضع الحلول الفورية لتلبيتها وفقاً للإمكانيات المتاحة.

وقام الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بإطلاق فعاليات مبادرة " جميلة يا إدفو " والتى يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدة المحلية ، ومديريات التربية والتعليم والشباب والرياضة لتزيين وتجميل ونظافة عدد من المناطق الحيوية وذلك وفقاً للتصميمات التى يقوم بإعدادها طلاب وأعضاء هيئة التدريس بقسم الزخرفة والإعلان بالتعليم الفني التابع لإدارة إدفو التعليمية.

وأثناء جولته التفقدية لفعاليات المبادرة برفقة اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، فضلاً عن محمود بدوى مدير مديرية التربية والتعليم ، وعاطف كامل رئيس المدينة.

قدم الدكتور إسماعيل كمال شكره لجميع القائمين على تنظيم هذه المبادرة الجميلة التى تعبر عن الفكر الراقي والمستنير للطلاب والمعلمين للمشاركة الجادة فى خدمة مجتمعهم من خلال إستثمار ما يمتلكونه من مواهب وأفكار إبداعية تعمل على النهوض بمنظومة التطوير والتجميل بمدينة إدفو .

وأكد المحافظ على أهمية المبادرة لتزيين وتجميل ونظافة طريق معبد إدفو ، وكورنيش النيل ، وكوبرى إدفو لتحقق هذه اللمسات الجمالية إضافة مهمة وخلق بانوراما جمالية متكاملة تبهر المواطنين والزائرين لمدينة إدفو السياحية .

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