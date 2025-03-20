بسبب مكان الجلوس.. عامل بمقهى يتعدى على آخر بسلاح أبيض بدمياط

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على آخر بالضرب مستخدماً سلاح أبيض بإحدى القرى بدمياط.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 19 الجارى تبلغ لمركز شرطة دمياط بحدوث مشادة بدائرة المركز بين طرف أول (عامل بمقهى "مصاب بجرح طعنى بالجسم") طرف ثان (عامل "مصاب بجرح قطعى بالوجه") تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفين على بعضهما البعض بأسلحة بيضاء وإحداث ما بهما من إصابات وذلك بسبب إصرار الأخير بالجلوس خارج المقهى محل عمل الأول ورفض الأول ذلك.



تم ضبط طرفى المشاجرة والأسلحة البيضاء المستخدمة فى إرتكاب الواقعة فى حينه.



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.